LEA-Projekt will auch in Stockerau Rollenbilder aufbrechen

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bundesministerin Susanne Raab besuchten die Informatik-Mittelschule in Stockerau zum Niederösterreich-Start der LEA-Schulworkshops. LEA (Let’s Empower Austria) bringt Frauen vor den Vorhang, die durch ihre Berufswahl abseits der Stereotypen vor allem als Vorbilder für junge Mädchen dienen sollen.

„Wir wollen insbesondere jungen Mädchen vielfältige und bisweilen männerdominierte Berufe aufzeigen. Denn gerade die MINT-Berufsfelder Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik bieten besonders zukunftsträchtige Jobs. Bei den LEA-Schulworkshops bringen wir Menschen aus den verschiedensten Branchen und Studienrichtungen mit Schülerinnen zusammen und schaffen so Raum für direkte Interaktion mit diesen LEA-Role Models“, so Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Beim Workshop nahmen Schüler der dritten und vierten Klassen teil: Sie hinterfragten im Gesprächskreis und mit Spielen etwa die Begriffsbildung (Stereotype, Rollenbilder, Vorbilder, Klischee, ...). Mit einer Gruppenarbeit sollte die Einteilung in typische Mädchen- und Jungenthemen verdeutlicht und ein Bezug zur eigenen Lebenswelt hergestellt werden.

Beim Ja/Nein-Spiel zeigte sich allein durchs Gehen die Zuordnung zu bestimmten Fragestellungen – hier machten die bereits anwesenden Ehrengäste wie Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bürgermeisterin Andrea Völkl sowie Schulqualitätsmanager Christoph Eckel mit Engagement mit. Das legten auch die geladenen „Role Models“ im Laufe ihrer Karriere an den Tag, oft gegen viele Widerstände. So kam eine Dame zu Wort, die eine der wenigen weiblichen Piloten eines Verkehrsflugzeuges ist.

Bundesministerin Raab berichtete ebenso über ihren Werdegang und stand den Schülerinnen für Fragen zur Verfügung. Einige gemeinsame Fotos und eine kleine Präsentation der Robotics– und Mint–Projekte an der Schule rundeten den besonderen Besuch ab.

Der Frauenanteil liegt bei fast allen MINT-Ausbildungen deutlich unter jenem der Männer und beträgt bei den technischen Lehren 11 Prozent, in den Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) 17 Prozent, bei den universitären MINT-Studien 20 Prozent und jenen der Fachhochschulen (FH) 23 Prozent. Teschl-Hofmeister will mit „Initiativen wie diesen dem Fachkräftemangel entgegentreten und darüber hinaus die Gehaltsunterschiede aufzeigen.“ So verdient etwa ein Mädchen im ersten Lehrjahr in der Metalltechnik um 1.400 Euro mehr als eine Frisörin. Im vierten Lehrjahr liegt der Unterschied bei 8.000 Euro.