Es ist ein Pilotprojekt, das demnächst auch andere Städte übernehmen werden: Im September 2020 startete die Stadt in Kooperation mit den ÖBB das Projekt „Letzte Meile“. E-Autos, E-Scooter, E-Bikes und Fahrräder stehen dabei über die ganze Stadt verteilt zur Ausleihe bereit und sollen motivieren, die letzten Kilometer – zum Beispiel zum Bahnhof – umweltfreundlich zurückzulegen.

Jetzt liegt eine erste Bilanz vor, die die Monate September bis Dezember umfasst: Insgesamt wurden 5.319 Buchungen über die App „wegfinder“ registriert. Als absoluter „Renner“ erweisen sich dabei die rund 40 E-Scooter: Alleine im September gab es mehr als 1.700 Ausleihungen, im winterlichen Dezember immerhin noch über 700. „Dass selbst im Dezember soviel gefahren wird, hat uns doch überrascht“, gibt Bauamtsleiter Wolfgang Schenk zu, der das Projekt seit Planungsbeginn vor drei Jahren begleitet. Vor allem bei Jugendlichen boomt das neue Fahrgerät, „man sieht aber auch immer wieder den Mann im Anzug“, konnte Schenk beobachten, der betont: „Korneuburg ist aufgrund der kurzen Wege einfach prädestiniert für dieses Projekt.“

Zufrieden mit der ersten Bilanz zeigt sich auch ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp, wiewohl er noch „Luft nach oben“ ortet. Die Zahl der E-Bike-Ausleihen blieb unter den Erwartungen, da wird man die derzeit vier Standorte der acht E-Bikes und die Tarife noch genauer unter die Lupe nehmen. „Da haben wir mehr erwartet, die sollten besser angenommen werden“, gibt Schenk unumwunden zu.

Stadtchef Gepp ortet das E-Bike-Problem in der Preisgestaltung: „Als Alltagsverkehrsmittel ist es zu teuer.“ Da E-Fahrräder generell auch im Tourismus eine immer größere Rolle spielen, überlegt man eine Ausrichtung in diese Richtung. Für neue Standorte werden Gespräche mit Nachbargemeinden geführt, auch eine Einbindung des Betriebsgebiets Tresdorf ist

Teil der Erweiterungspläne

Das E-Auto, das am Bahnhof auf Fahrer wartet, wurde im Monat November am besten genutzt und mehr als 50 Mal ausgeliehen. „Das hat unsere Erwartungen übertroffen“, so Schenk.

Demnächst geht man einen Schritt weiter: Das Projekt bekommt Zuwachs in Form eines E-Lastenfahrrads, das noch im April am Bahnhof stationiert wird. Außerdem wird bis Juni eine Einstellmöglichkeit für rund 60 Fahrräder am Bahnhof geschaffen. Es handelt sich dabei um einen absperrbaren und videoüberwachten Bereich, der mit einem Tor gesichert ist, beschreibt Gepp. „Der Zutritt ist nur mit einer Karte möglich“, veranschaulicht er.

„Wir haben noch einiges vor bei dem Projekt Letzte Meile“, kündigt der Bürgermeister an. Für eine genauere Beurteilung müsse man aber die wärmeren Monate abwarten. Dann sollten auch erste Aussagen möglich sein, ob es das System schafft, den Autoverkehr zu reduzieren. „Wir werden die Zahlen des Verkehrskonzepts evaluieren“, sagt Schenk, der in Bezug auf die Scooter eine große Bitte hat: „Bitte die Markierungszone einhalten, damit der Scooter nicht zum Verkehrshindernis wird.“