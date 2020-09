Letzten Freitag fiel der Startschuss für ein österreichweites Pilotprojekt: Die Stadt will den Autoverkehr in der Stadt eindämmen, indem mehr Menschen den Weg zum Bahnhof oder andere Strecken mit alternativen Mobilitätsangeboten zurücklegen.

Eine Kooperation mit den ÖBB macht es möglich: Künftig stehen in der Stadt neben zwei E-Autos auch 40 E-Scooter, zehn E-Bikes und ein E-Lastenbike zum Ausleihen zur Verfügung. Die 32 Nextbike-Fahrräder werden in das System integriert.

Buchbar sind die neuen Verkehrsmittel über die App „wegfinder“, die auf einen Blick alle verfügbaren Mobilitätsformen – auch die bestehenden öffentlichen Verkehrsmittel – für die gewünschte Strecke anzeigt. Nach dem Herunterladen der App, scannt man das gewünschte Fahrzeug und wird danach durch alle weiteren Schritte bis zum Bezahlen geleitet.

Mit Zelten am Bahnhof und am Hauptplatz rührte die ÖBB am Freitag für das neue Projekt die Werbetrommel. „Danke an Korneuburg für den Mut, das durchaus revolutionäre Konzept in Österreich aufzustellen“, lobte Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB Holding, die Initiative.

Geht es nach Bürgermeister Christian Gepp, dann sollen künftig zumindest zehn bis 15 Prozent der Menschen für ihre Fahrt zum oder vom Bahnhof eine der alternativen Mobilitätsformen wählen. Das Projekt „Letzte Meile“ läuft vorerst zwei Jahre und wird laufend evaluiert.

„Wir sehen uns als Gesamtmobilitätsdienstleister“, betonte Matthä, „unser Engagement hört nicht dort auf, wo der Zug und der Bus enden. Öffentlicher Verkehr ist dann besonders attraktiv, wenn die letzte Meile einfach und umweltfreundlich zu bewältigen ist.“

Die E-Scooter findet man auf 30 Parkzonen verteilt über die ganze Stadt. Sie gehen bis zu 20 km/h schnell, nur in der Kirchengasse und in der Eisenbahngasse sind sie über GPS-Signal auf Schrittgeschwindigkeit eingestellt.