Abschied von der Augustinerkirche

Denn nun wurden die Reliquien, die in den Altären liegen und durch die die Kirche erst geweiht wurde, von ihren angestammten Plätzen entfernt und somit das Gebäude säkularisiert, also aus dem „Gebrauch“ als Gotteshaus genommen. Wie berichtet, wurde sie nach einem Bieterverfahren gemeinsam mit dem anrainenden Kloster, das im Eigentum der Stadt stand, an die Ventana Holding GmbH verkauft, die über eine Projektgesellschaft ihres Tochterkonzerns Validus-Immobilien-Gruppe das Konzept eines multifunktionalen Wohn-, Arbeits- und Begegnungszentrums umsetzen will. Das Unternehmen, das die Augustinerkirche und das angrenzende Kloster gekauft hat, hat sich jedoch verpflichtet, die Nutzung 70 Jahre lang einzuhalten und als historischen Kunstschatz, insbesondere mit den Fresken Franz Anton Maulbertschs, zu erhalten.

Für viele der Anwesenden war diese Feier hochemotional, man erinnerte sich an Taufen, Hochzeiten aber auch Trauerfeiern, berührende Gottesdienste und die traditionellen Blumenbilder vor der Augustinerkirche beim Fronleichnamsumzug. Nicht selten hörte man ein verhaltenes Schniefen oder das Rascheln eines Taschentuchs.

Die berührende Liedauswahl des Chorus Ägydius und des Bläserensembles KB Brass mit stimmungsvollen Stücken wie „Heast as ned“ oder „Mögen Engelchöre dir nun singen“ durchmischt mit der Haydn-Messe und schließlich dem majestätischen „Te Deum“, bei dem Bläserensemble und Orgel zusammenarbeiteten, trieb so einigen Mitfeiernden die Tränen in die Augen.

Bei der Agape im Kirchenschiff im Anschluss nutzten viele die Gelegenheit, ihre Erinnerungen bei Brot und Wein zu teilen, während andere die Kirche noch einmal ganz genau ansahen, in die Sakristei und hoch zur Orgel oder in den Turm wanderten, um letzte Erinnerungen mit dem geschätzten Gotteshaus zu schaffen. Auch für Gespräche mit den neuen Besitzern und Pfarrer Stefan Koller nahm man sich gerne Zeit.

Florian David Vorisek (stehend) berührte viele der Anwesenden mit seinen Worten zur Judenverfolgung in Korneuburg und welche Rolle die Augustinerkirche dabei spielte. Seine Einladung zu Versöhnung und gemeinsamem Gebet gab dem Abschied auch einen neuen Impuls. Foto: Christine Stadler, Christine Stadler

Ein Stück jüdischer Geschichte

Auch, dass die Geschichte der Augustinerkirche nicht immer ungetrübt war, wurde in dieser Abschiedsmesse nicht ignoriert. Florian David Vorisek, ein Langenzersdorfer mit jüdischen wie katholischen Wurzeln, sorgte für einen besonderen Gänsehautmoment, als er das wichtigste Gebet des Judentums, das „Höre Israel“ oder „Schma Jisrael“ nach einigen Überlegungen zur Judenverfolgung in Korneuburg und der nötigen Aufarbeitung erst auf Deutsch und dann auf Hebräisch mit der Gemeinde betete.

Die Augustinerkirche wurde nämlich der Sage nach an jenem Ort errichtet, an dem einst das Haus eines Juden stand, der eine Hostie gestohlen hatte. Damit steht sie im Zentrum eines Mythos, der gerne gebraucht wurde, um Judenhass und Pogrome, also gewaltsame Vertreibungen, zu rechtfertigen. 2025 ist es 720 Jahre her, dass geweihtes Brot angeblich gestohlen und desekriert wurde und Vorisek hofft, dann ebenfalls ein auf Versöhnung ausgerichtetes Gedenken ermöglichen zu können.

Clemens und Felix Kafka und Patric Britt, die ehemaligen Ministranten der Augustinerkirche, trugen die Reliquien aus der Kirche. Foto: Christine Stadler

Im Zentrum der Feier: Die Reliquien

Das Kernstück jeder Kirche sind die Reliquien, die in oder unter dem Altar verwahrt werden. Nur dadurch, dass die Erzdiözese eine Reliquie oder mehrere zur Verfügung stellt, kann ein Gebäude zu einer Kirche werden. Deswegen ist auch die Entnahme der Reliquie der Moment, in dem eine Kirche aufhört, eine Kirche zu sein. Ab diesem Moment ist es nicht mehr geweihter Boden, sondern ein weltliches Gebäude.

Eine Reliquie ist übrigens ein Stück vom Körper eines Heiligen oder ein besonders heiliger Gegenstand, wie Splitter vom Kreuz Jesu. Solche Artefakte, seien es Knochen, Haarlocken oder Gegenstände, tragen die Heiligkeit ihres Ursprungs in sich und können so die Weihe weitertragen.

Die Augustinerkirche mit ihrer Vielzahl von Altären beherbergte auch mehrere Reliquien, zum Beispiel eine des heiligen Theophilus im Hauptaltar. Bei der Messe wurde diese Reliquie, sowie zwei weitere, aus dem Volks- und dem Seitenaltar entnommen. Alle drei wurden 2005 nach der Sanierung der Kirche zuletzt platziert, da sie während der Bauarbeiten entnommen und verwahrt wurden.

In den vier Nebenaltären sind ebenfalls noch Reliquien enthalten, die herausgemeißelt werden müssten, wollte man sie entfernen, weshalb sie nicht in der Messe entnommen werden können. Die entnommenen Reliquien gehen nun zurück an die Erzdiözese, wo sie für die Segnung neuer Gotteshäuser verwendet werden können.

„Ich fand es besonders schön, dass unsere Ministranten, die zur Augustinerkirche gehörten, die Reliquien getragen haben. Sie waren immer da, haben mit uns gefeiert und wie wir die Kirche geliebt, da ist das ein schöner Abschluss“, schildert eine Messbesucherin ihre Gedanken zur Gestaltung der Messe.