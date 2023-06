Singgruppe „Kunterbunt“ ist nun Teil der Chorszene

Der Wettergott hatte am Wochenende Einsehen und ermöglichte so, dass die Singgruppe „Kunterbunt“ im Trockenen ihre Lieder präsentieren konnte. Das offene Atelier Sierndorf (Oasi) lud gemeinsam mit der Marktgemeinde sangesfreudige Erwachsene ein, um unter dem Motto „Den Sommer genießen“ ein buntes Potpourri an Volksliedern zum Besten zu geben.

Zum ersten Mal wurde die Gruppe auch in die Chorszene Niederösterreich aufgenommen, die unter dem Titel „Singen mit Aussicht“ unter anderem mit der Herausgabe eines Liederheftes die Volksmusik pflegen und erhalten will. Organisator Erwin Litschauer, der mit Harald Wirnsberger für die musikalische Begleitung der sangesfreudigen Schar sorgte, meinte: „Trotz der Aufnahme in die Chorszene konnte die eigene Identität der Singgruppe Kunterbunt erhalten werden. Wir dürfen auch weiterhin unsere Logos, unter denen wir schon bekannt sind, auf unseren Plakaten und Flyern verwenden - darüber sind wir sehr froh.“

Das nächste Singen unter der Linde findet am 9. September von 15 bis 18 Uhr unter dem Motto „Herbstliche Farbenpracht“ statt. Erwin Litschauer lädt mit den Worten zu diesem Nachmittag ein: „Perfektion ist Nebensache, Leidenschaft ist Hauptsache.“

Vorher organisiert Oasi aber noch zwei Ferienspiele für Kinder. Am 17. Juli von 15 bis 18 Uhr sind sie eingeladen, Schüttbilder zu produzieren. Beim Termin am 17. August, von 15 bis 18 Uhr, dreht sich alles um den Müll.