Der traditionelle Adventbeginn in der Marktgemeinde Enzersfeld im Weinviertel wurde diesmal wegen des Lockdowns per Video übertragen. Die Eröffnung mit der Illumination des Adventkranzes auf dem Dorfplatz nahmen der Obmann des Dorferneuerungsvereins Alexander Taudes-Hutterstrasser, Bürgermeister Gerald Glaser und Pater Sebastian Hacker gemeinsam vor. Anschließend las Josef Salomon aus dem Gedichtband in Mundart von Anton Krutisch "Amol möcht i´s Christkind segn".