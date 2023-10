Schutzhundesport: Stockerauer Trainer räumt mit Trugbildern auf

Manfred Wingelmaier hat zuletzt mit großem Ärger Medienberichte über den Schutzhundesport verfolgt, nachdem in Oberösterreich eine Joggerin nach Hundebissen verstorben ist. Der zertifizierte Hundetrainer ist darüber entsetzt – und schüttelt den Kopf, wenn dann eine Tageszeitung mit Bildern aus Spanien arbeitet oder der Boulevard Ausdrücke wie „Kampfhund“ oder „mannscharf“ verwendet. Ihm war es ein großes Bedürfnis, die NÖN einzuladen: Er will zeigen, wie die Ausbildung des Schutzhundesports aussieht, und er will aufklären.

Wingelmaier ist Obmann des Vereins „Manni's Huschu soziale Hundeschule“, die er in Stockerau führt. Er ist beim NÖN-Besuch nicht allein: Schriftführer Robert Hömstein ist vor Ort, ebenso die regelmäßig den Trainingsplatz aufsuchenden Hundebesitzer Jasmin und Sebastian Pucher sowie Katharina Schneider. Sie alle zeigen in der Praxis, dass ihre Vierbeiner nicht scharf gemacht werden. Die Puchers führen dabei die erlernte Disziplin ihres Amercian Staffordshire Terrier vor: Zumindest ein Hund dieser Rasse war bei der tödlichen Beißattacke involviert.

Wir überlegen jetzt dreimal, ob wir die Hunde mitnehmen, damit wir uns nicht auf Diskussionen einlassen Sebastian Pucher

Der Vorfall hat direkte Auswirkungen auf den Alltag der Puchers, die noch einen Mischling aus Pit Bull und Jack Russell besitzen. „Wir überlegen jetzt dreimal, ob wir die Hunde mitnehmen, damit wir uns nicht auf Diskussionen einlassen“, erzählt Sebastian Pucher. Der Maulkorb ist mittlerweile immer dabei. Ihn stört, dass alle Hundebesitzer in einen Topf geworfen werden.

Dabei entspricht Tyson keinesfalls dem „Kampfhund“-Bild, das viele vor Augen haben: Er ist auch fremden Menschen gegenüber freundlich und vor allem gehorsam. „Ob ein Hund böse ist, hat nichts mit dem Hund zu tun - oder ob er ein Listenhund ist. Natürlich hat jeder ein anderes Rassebild, aber es kommt auf die Erziehung an“, verdeutlicht Wingelmaier.

Schutzhundesport: Was wird in der Ausbildung trainiert?

Der Schutzhundesport umfasst das Fährtensuchen, die Unterordnung und den Schutzdienst. „Mit zehn oder elf Wochen fängt man mit den Fährten an“, erklärt Wingelmaier. Der menschliche Helfer legt in jedem Fußtritt ein Leckerli hinein, das der Hund mit seiner Nase finden muss. Die Unterordnung wird spielerisch nahegebracht: Der Hund erkennt seinen Besitzer als Rudelführer an - und gehorcht ihm, geht bei Fuß, kennt Begriffe wie „Sitz“, „Platz“ oder „Hier“. Was Schutzdienst bedeutet, führt Wingelmaier selbst vor.

Der Trainer holt seinen deutschen schwarzen Schäferhund nach draußen und zieht den kleinen Schutzarm über. Corry holt sich diesen, seine Beute - aber erst, nachdem dies Wingelmaier erlaubt. Brav hört er aufs „Aus“ - bis er endlich nach dem Schutzarm schnappen und ihn von Wingelmaiers Arm runterziehen darf. „Das ist sein Spielzeug, seine Belohnung. Es würde ihm nie einfallen, mich oder einen anderen zu beißen“, betont der Obmann.

Wingelmaier unterscheidet klar den Schutzhundesport von den Diensthunden, die zum Beispiel von der Polizei eingesetzt werden. Ihre Nase ist hierbei sehr gefragt, die Polizeischutzhunde können aber auch Täter stellen und lassen diese nicht mehr weglaufen. Eigenmächtig handeln sie dabei nicht, das macht im Übrigen auch nicht Corry, Wingelmaiers Hund.

Die Leute machen viel zu wenig mit dem Hund Robert Hömstein

Trainiert wird fast täglich oder zumindest mehrmals in der Woche. Es erfordert Geduld und Zeit. „Die Leute machen viel zu wenig mit dem Hund“, beobachtet Robert Hömstein. Und das führt dann zu Problemen. „Ist ein Hund nicht trainiert, dann wird er unsicher“, ergänzt Wingelmaier.

Er hält nichts von einem „Bussi-Bussi-Training“, wie er es nennt, wenn Besitzer im Laissez-faire-Stil die Zügel aus den Händen legen, um dem Hund die Freiheit zu gewähren. Dabei benötige der Hund eine Linie und Regeln. Es gehe um die Rangordnung, sagt Wingelmaier. Wichtiger Angelpunkt sei die Disziplin, die auch der Mensch zu beherzigen habe. „Denn sonst ist es ein Schiff ohne Kapitän. Das ist der Grund, warum so viele Vorfälle passieren“, beschreibt er.

„Wir arbeiten gewaltfrei, aber man muss Grenzen setzen“, führt der Vereinsobmann aus. Die Körperhaltung trage hierbei viel bei, dazu kommt hin und wieder das scharfe Wort, seltener der Druck oder Stoß zur Seite, einen Klaps auf die Nase. „Im Rudel geht's auch körperlich zu“, veranschaulicht Wingelmaier. „Ich sage dem Hund nur, dass ich das nicht will. Da ist Schluss.“ Er setzt auch Maßnahmen wie die Wasserdusche ein. Die Plastikflasche gefüllt mit Schotter verursacht ein Geräusch, das ganz und gar nicht gemocht wird.

Warum macht man überhaupt die Schutzhundesport-Ausbildung? „Es ist ein schönes, sportliches Hobby“, erklärt Wingelmaier. Hömsteins Sammy fordert geradezu diese Arbeit ein. „Er will beschäftigt werden, er liebt es - und danach ist er ganz entspannt.“ Spaziergehen alleine fordert den Hund nicht heraus, die Kopfarbeit umso mehr. „Das Beutespielen strengt ihn wirklich an, auch das Fährtenlesen, aber gehen tut er vielleicht 600 Schritte“, beschreibt er.

Diese Beschäftigung sorgt dafür, dass der Hund auf keine blöden Gedanken kommt. Der riesengroße Vorteil für Katharina Schneider: „Wenn du mit dem Hund rausgehst, hast du keine Probleme.“ Und: „Er darf Hund sein“, bringt es Sebastian Puchner auf den Punkt.

Luft nach oben bei Trainer-Ausbildung, Gesetz und Hundeführschein

Sie alle sehen für ein friedliches Auskommen nicht nur die Hundebesitzer in der Pflicht, sondern erkennen Mängel im Ausbildungsbereich. Jasmin Puchner hat online eine kostspielige Hundetrainer-Ausbildung entdeckt, die allerdings die praktische und direkte Arbeit mit einem Hund als unnötig erachtet. „Es ist ein offenes Gewerbe, jeder kann sagen: Ich mache eine Hundeschule auf“, führt Hömstein aus. „Wir werden als Verein vom ÖKV kontrolliert“, betont Wingelmaier. „Die privaten nicht.“

Dazu kommt: „Die Bevölkerung hat selbst wenig Ahnung. Sie weiß nicht, wie begegne ich einem Hund“, führt Robert Hömstein ein Beispiel an. „Jeder zweite Hund sagt: Lass mich in Ruhe. Die meisten Menschen haben keine Ahnung von der Hundesprache.“ Er hält Aufklärungsarbeit schon in der Schule für zielführend. Wingelmaier plädiert überhaupt für ein einheitliches Gesetz für ganz Österreich, derzeit hat jedes Bundesland eigene Regelungen.

„Der blaugelbe Hundeführschein ist nicht schlecht, aber zu wenig“, ergänzt er noch. Der Sachkundenachweis für neue Hundebesitzer in Niederösterreich umfasst eine vierstündige Theorie-Ausbildung, einen sechsstündigen Praxisteil und eine Prüfung. „Jeder Hundeführer müsste vier Monate in die Hundeschule - auch mit einem kleinen Hund“, sieht Wingelmaier die Politik gefordert.

Wie man sich verhalten soll

Wie soll man sich als Spaziergänger oder Läufer verhalten, wenn man einem Hund begegnet? Nicht abrupt stehen bleiben, einen leichten Bogen machen und den Besitzer bitten, den Hund an die Leine zu nehmen. Dieser ist eigentlich am meisten gefragt: Er müsse reagieren, sobald er merkt, dass jemand Angst hat.

Wingelmaier nimmt den Hund zur Seite, damit er selbst zwischen dem Vierbeiner und dem Vorbeikommenden steht, sagt „Sitz“ und grüßt freundlich. „Das genügt oft, dass man grüßt, dann werden sie schon lockerer.“ Winkelmaiers großer Appell aber ist, aufeinander achtzugeben. „Ich kann genauso auf den anderen Rücksicht nehmen wie der andere auf mich.“