"Weihnachtsgeschenke? Am besten aus Gerasdorf!" Unter diesem Motto stellen Wirtschaftsstadträtin Kristina Mandl und ihr ÖVP-Team den Gerasdorfer Wirtschaftstreibenden, Künstlern, Bastlern, Handwerkern und Shopanbietern ihre Plattform "I Love Gerasdorf" zur Verfügung, um ihr Angebot zu bewerben und Tipps und Ideen für Geschenke aus der Stadt zu sammeln. Der Auftritt auf Facebook und Instagram hat immerhin über 4.500 Follower.

„Weihnachten in ‚anderen Zeiten‘ lässt uns auch an ‚andere Geschenke‘ denken. Schenken wir dieses Jahr ganz besonders Geschenke aus nächster Umgebung anstatt aus Fernost über die bekannten Online-Konzerne", appelliert Mandl, "Geschenke aus der eigenen Gemeinde, wo man die Herkunft kennt, und Geschenke mit persönlichem Service anstatt anonym vors Tor gestellte Pakete. Wir möchten lieber Geschenke von einheimischen Firmen, Handwerkern und Künstlern, die mit Kreativität und Engagement an die Sache herangehen, unterstützen“, betont sie.

Die Anbieter sind aufgerufen, einfach ihr Angebot, einen Link zu ihrem Shop, ein Foto oder eine Bestellmöglichkeit für Gutscheine über die Kommentar- oder Nachrichtenfunktion an „I Love Gerasdorf“ dem ÖVP-Team zukommen zu lassen. "Dann folgt ein schönes Posting", verspricht die Wirtschaftsstadträtin.