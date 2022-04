Wunsch nach Kurzparkzone in Korneuburg

Werbung

Seit sechs Jahren wohnt Maria Frühmann in der Bisamberger Straße. Kommt sie tagsüber mit dem Auto nach Hause, dann ist die Chance gering, dass sie in der Nähe ihres Wohnorts einen Parkplatz findet. „Durch die Nähe zum Krankenhaus und die Kurzparkzone in allen Seitengassen ist die Parkplatzsituation in der Bisamberger Straße sehr prekär“, klagt sie ihr Leid.

Die Kurzparkzonen rund um das Krankenhaus wurden in den letzten Jahren ausgeweitet. Die Bisamberger Straße blieb einer der letzten Straßenabschnitte, wo man sein Fahrzeug ohne Zeitbegrenzung abstellen kann. Das nutzen auch viele Spitalsmitarbeiter, weiß Frühmann. „Wir sind der Flaschenhals“, bringt es die Anrainerin auf den Punkt.

Bürgermeister verspricht Anpassung

Schon mehrmals hätte sie bei der Gemeinde angeklopft und um Einführung einer Kurzparkzone ersucht – „leider vergeblich“, schildert sie. „Ich würde gerne dafür zahlen, wenn ich dafür einen Parkplatz finden würde“, sagt sie. Das Dilemma: Weil sie nicht in einer der Gassen mit bestehender Kurzparkzone wohnt, kann sie für dort auch keine Parkgenehmigung beantragen.

Vonseiten der Stadt ist man sich des Problems bewusst. Und von Bürgermeister Christian Gepp kommen gute Nachrichten für die Anrainerin, denn die Parkverordnung soll in der nächsten Gemeinderatssitzung geändert, die Kurzparkzone erweitert werden. Es ginge um Lückenschlüsse, erklärt Gepp auf Anfrage der NÖN.

Der Bauausschuss hätte sich schon mehrmals mit der Thematik befasst. Resultat ist, dass man dem Stadtrat den Vorschlag vorlegen werde, auch in der Bisamberger Straße – von der Jochingergasse bis zur Kielmannseggasse – eine Kurzparkzone zu verordnen. „Das macht sicher Sinn“, findet der Bürgermeister.

