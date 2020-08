Wie ist es um die Luftgüte in Stockerau bestellt? Eine Frage, bei der die Auffassungen nicht unterschiedlicher sein könnten. Vor Kurzem veröffentlichte das Land NÖ eine Presseaussendung, in der man sich über die positive Entwicklung der Feinstaubwerte freute. Diese sollen beim Messpunkt Stockerau (Rudolf-Diesel-Straße) im Jahr 2019 und im ersten Halbjahr 2020 dank Maßnahmen des Landes entscheidend gesunken sein (die NÖN berichtete).

Umweltstadtrat Dietmar Pfeiler (Grüne) und die Bürgerinitiative „Tunnel und grüner Übergang“ können darüber nur den Kopf schütteln. Für sie redet das Land die Situation schön.

„Die Rückgänge der Luftbelastung durch Feinstaub im heurigen Frühjahr sind nicht durch Maßnahmen des Landes NÖ bedingt, sondern vor allem auf den deutlichen Rückgang des Pkw- und Lkw-Verkehrs auf der A22 infolge von Corona zurückzuführen.“ Dietmar Pfeiler

Die jahresdurchschnittliche Feinstaubbelastung sei 2018 und auch 2019 über dem Richtwert der WHO gelegen. Hinzu komme, dass in Stockerau Ultra-Feinstaub gar nicht gemessen werde. Pfeiler bezieht sich dabei ebenfalls auf Werte, die in der Diesel-Straße gemessen wurden.

Hans Nader von der Bürgerinitiative beschäftigt sich schon länger intensiv mit dem Luftgütewerten, und das nicht ohne Grund: Die Initiative kämpft für eine Einhausung der A22, die ja auf insgesamt sechs Spuren ausgebaut werden soll. Sie will, ebenso wie die Stadt, eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Ausbauprojekt erreichen – und dabei spielen die Luftwerte eine tragende Rolle für das Bundesministerium, das über ein Prüfverfahren zu entscheiden hat.

Sein Eindruck ist jedoch, dass das Land kein Interesse an einer UVP hat und den Ausbau vorantreiben will. Für ihn ist die Presseaussendung des zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreters Stephan Pernkopf (ÖVP) daher nichts anderes als „Beruhigungspillen für die Stockerauer“. Denn das Land habe in den letzten Jahren Maßnahmen getroffen, die die Situation in Stockerau verzerren würden: So gebe es keine gesetzeskonforme Messstelle für Stickstoffoxid, die maximal zehn Meter von der A22 aufgestellt sein müsste.

Außerdem sei Stockerau - und das ist auch ein Kritikpunkt Pfeilers - aus der Verordnung „Belastete Gebiete (Luft)“ gestrichen worden. Demnach zähle Stockerau nicht zu den luftbelasteten Gebieten in NÖ. „Die Bürgerinitiative hat sich mehrfach um Termine bei der für die Luftqualität zuständigen Landesregierung bemüht. Bisher ohne Erfolg, es wird vertröstet und mit fadenscheinigen Argumenten abgewimmelt“, so Nader.

Wie die zuständige Abteilung der Landesregierung zu dem A22-Ausbau und einer UVP steht und warum die Initiative bisher keinen Termin erhalten hat, bleibt auf NÖN-Anfrage unbeantwortet. Abteilungsleiter Christoph Urbanek wartet aber mit Zahlen auf: „Die Mittelwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub liegen derzeit an beiden Messstandorten (Anm.: Rudolf-Diesel-Straße und Stockerau-Mitte) weit unter den Grenzwerten des Immissionsschutzgesetzes Luft und auch unter jenen der WHO.“ Und das unabhängig vom Lockdown, betont er.

Dass Stockerau nicht als belastetes Gebiet eingestuft wird, sei auf die Gesetzeslage zurückzuführen: „Bereits seit 2013 werden alle Grenzwerte gemäß Immissionsschutzgesetz Luft in NÖ bei den Schadstoffen Feinstaub und Stickstoffdioxid eingehalten“, erklärt Urbanek. Demnach gebe es derzeit keine belasteten Gebiete in NÖ.

Und was die Position der Messstellen angehe - wobei nur die Messstelle in der Diesel-Straße vom Land platziert wurde - erklärt der Abteilungsleiter: „Die Messstelle wird so positioniert, sodass sie das Immissionsmaximum erfasst und wo sich Menschen zu einem in Bezug auf den Grenzwert relevanten Zeitraum aufhalten“, verweist er auf die EU-Richtlinie und das Immissionsschutzgesetz.