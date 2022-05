Maibaum: Bürgermeister war bei den Arbeiten dabei

Werbung

"In den vorangegangenen Jahren haben wir immer nur die Tafel am Gitter des Landknechtbrunnen angebracht“, weiß Bürgermeister Horst Gangl, der mit Vizebürgermeister Gerhard Toifl bei den Arbeiten dabei war. Gangl lud die Mannschaft zu Getränken vom Espresso Doris ein und spendierte den Mannen ein Abendessen in der Pizzeria Speranza.

Früher machten das die „Altburschen“, jetzt war die Feuerwehr Ernstbrunn mit dem Heranschaffen und Aufstellen beschäftigt, mit dabei natürlich Franz Kirchmayer und Josef Lorenz: "Seit 50 Jahren bin ich dabei“, so der 69-jährige Lorenz, der mit seinem Traktor den Baum aus dem Wald zum Hauptplatz transportierte.

