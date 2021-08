Der Bäckermeister baut sein Getreide an und erntet es auch selber – wo gibt es so etwas noch? In Maisbirbaum! Franz Jäger ist Bäckermeister und Nahversorger und betreibt nebenher eine kleine Landwirtschaft. „Das ist sein großes Hobby“, weiß seine Schwester Helga, die ihm im Gemischtwarenhandel und bei der Ernte hilft.

Für den Bäckermeister ist die Landwirtschaft ein willkommener Ausgleich. „Ich mache das gerne. Geräte und Maschinen sind noch von meinem Vater da, die Äcker auch, also steht der Eigenproduktion nichts im Wege“, erzählt er der NÖN. In der vorigen Woche war Ernteeinsatz.

Unterwegs mit nostalgischem Mähdrescher

Das Wetter passte, die „Arnt“ lief gut. Seine Roggenfelder wurden abgeerntet, am Dienstag wurde der Weizen an der Simonsfelder-Maisbirbau merstraße gedroschen – und zwar fast nostalgisch. Jäger drehte seine Runden mit seinem mehr als 30 Jahre alten Claas-Mähdrescher. Das Fahrzeug verfügt über keine Fahrerkabine, keine Klimaanlage, kein GPS oder sonstige Hilfsmittel.

„Wenn ein wenig Wind weht, ist das richtig erfrischend“, lacht der 47-Jährige. Schwester Helga fährt sein Getreide zur Assmann-Mühle nach Sierndorf, dort wird das Jäger-Korn gemahlen und dann in seiner Bäckerei in Maisbirbaum verarbeitet.

„Ich glaub, ich bin der Einzige, der das noch macht“, so Jäger. Seine Produkte sind daher auch sehr beliebt; er fährt einige Orte ab, um die Bevölkerung vor Ort mit seinen Erzeugnissen, aber auch mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs zu beliefern. Während des Lockdowns war Jäger ein wichtiger Nahversorger. Seine Erzeugnisse gibt es auch bei Wiederverkäufern, wie im Bauernladen Stetten und am Bauernmarkt in Simonsfeld.

ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl beschreibt Jäger als einen „ausgezeichneten Menschen, Freund und mit Herz und Leidenschaft Bäcker, Landwirt, Musikant und Austrianer“.