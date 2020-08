In Maisbierbaum, einer Katastralgemeinde von Ernstbrunn, wurde am 11. August ein älteres Paar tot aufgefunden. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zur Todesursache. Der 83-Jährige und seine 78-jährige Partnerin sind an einen Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Es wird vermutet, so teilte die Staatsanwaltschaft Korneuburg mit, dass das Paar das Auto in der Garage abgestellt hat, aber den Motor laufen ließ. So soll es zur Vergiftung gekommen sein.

Ein genaueres Gutachten über die Todesursache ist derzeit noch in Arbeit. Dieses soll ein endgültiges Ergebnis liefern und Ende September am Tisch liegen.