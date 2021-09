Ein neuer Ortsvorsteher für Maisbirbaum musste von ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl gesucht werden, nachdem Rupert Kürrer wie berichtet kürzlich verstorben ist. Er hatte dieses Amt von 1995 bis 2021 ausgeführt. In der Gemeinderatssitzung wurde nun Franz Sigl einstimmig als Nachfolger bestellt.

Sigl, ein langjähriger Freund Kürrers, hatte das Amt des Ortsvorstehers während dessen Krankheit bereits freiwillig ausgeübt. Der 55-Jährige ist seit der Gemeinderatswahl 2020 für die ÖVP im Gemeinderat engagiert, er ist verheiratet, hat einen Sohn und arbeitet als Kraftfahrer beim Lagerhaus Stockerau. F

ür seine neue Funktion hat er klare Ziele: „Meine Anliegen: die Verschönerung des Ortsbildes und die Gemeinsamkeit wiederherstellen, weil sich während der letzten Jahre Gruppen gebildet haben.“

Franz Sigl ist ab 1. Oktober Ortsvorsteher in Maisbirbaum

Sigl möchte Jäger, Feuerwehr und Bauernbund an einen Tisch bringen, um gewisse Verbesserungen zu erreichen und dem Ortsbild einen neuen Glanz zu verleihen, wie etwa Buswartehäuschen streichen. Er will auch viele andere Dinge regeln, wie das Parken am Hintausweg auf Gemeindegrund.

Bürgermeister Gangl freut sich über Sigls Bestellung: „Er ist allseits als engagierter Bürger bekannt, ob bei unserem Corona-Test straßenangebot, Gemeindeveranstaltungen, Feuerwehr, Schüttkastenadvent und vielem mehr. Ein angenehmer, positiv denkender und verlässlicher Mitarbeiter im Gemeinderat und in Maisbirbaum beliebt und eifrig.“ Mit 1. Oktober wird Sigl sein Amt antreten.