Polizei forschte Werkzeugdieb in Korneuburg aus

Bereits Anfang Jänner wurde in einem Geschäft in Korneuburg ein Werkzeugdiebstahl angezeigt. Auch in anderen Geschäften der Stadt kam es zu weiteren Werkzeugdiebstählen. Ende Juni wurde erneut ein Werkzeugdiebstahl durch einen unbekannten Täter gemeldet.

Im Zuge der Ermittlungen der Polizeiinspektion Korneuburg stand bald fest, dass es sich um denselben Täter wie im Jänner handelt. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein 39-jähriger Wiener als mutmaßlicher Täter ausgeforscht werden. Die Polizisten konnten dem Mann drei weitere Werkzeugdiebstähle, davon ein versuchter Diebstahl, zuordnen.

Wie kam es nun zur Festnahme? Am 4. Juli wurde in einem Geschäft in Korneuburg Werkzeug zum Abtransport bereitgelegt. Ein aufmerksamer Mitarbeiter konnte den 39-jährigen Beschuldigten vor Ort anhalten. Bei der Einvernahme durch die Bediensteten der Polizeiinspektion Korneuburg war Wiener zu den fünf Diebstählen geständig. Der Gesamtschaden beträgt zirka 3.000 Euro. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Weitere Erhebungen zu gleich gelagerten Straftaten werden noch geführt.