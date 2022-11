Mannequins: Parodie und knisternde Erotik

Eine sensationelle Weihnachtsshow boten die Mannequins bei "Gasthubers Restaurant und Bühne" in Stockerau. Die zahlreichen Besucher konnte es kaum erwarten, bis die Show begann. Und dann war es soweit: Die Mannequins verzauberten das Publikum mit ihrer romantischen, aber auch sehr lustigen Weihnachtsshow.

Fantastische Kostüme, Entertainment, Parodie und jede Menge knisternde Erotik wurde vor vollen Rängen geboten. Uli und Joachim Gasthuber kennen die Mannequins schon seit Jahren und freuen sich, dass die Show der in Stockerau immer wieder guten Anklang findet. Kein Wunder, denn die Mannequins ist Österreichs erfolgreichste Travestie-Revue.

Dem Publikum wurde drei Stunden lang eine tolle Show geboten, bei der die Lachmuskeln intensiv trainiert wurden. Auch im nächsten Jahr werden die Mannequins mit zwei Shows in Stockerau vertreten sein und zwar am 5. Mai 2023 und am 10. November 2023, erneut bei den Gasthubers.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.