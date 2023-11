Nachfrage nach Weinviertler Weidegänsen wächst

Das traditionelle Ganslessen gehört zu Martini wie die leuchtenden Kinderaugen im Laternenschein. Besonders heimische Weidegänse erfreuten sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit. Egal ob im Restaurant genossen oder zuhause zubereitet, Gänse aus regionalen Betrieben stellen mittlerweile eine willkommene und vor allem schmackhafte Alternative zu ihren Artgenossen aus den Tiefkühlregalen der Supermärkte dar. Im NÖN-Gespräch gewährten Betriebe des Vereins „Weinviertler Weidegans“ Einblicke in ihre Methode der Tierhaltung.

Im Rahmen der Gemeinschaft „Österreichische Weidegans" haben Landwirte die Möglichkeit, ihre Produkte nach Bundesland und Region zu bewerben. „Wir verwenden alle dasselbe Logo und sind zentral organisiert. Alle Mitglieder müssen sich an die entsprechenden Haltungsrichtlinien halten", erklärt Doris Gschladt, Obfrau der „Weinviertler Weidegans“, aus Großstelzendorf (Bezirk Hollabrunn). Neben durchschnittlich 400 Weidegänsen pro Jahr tummeln sich auf Gschladts Biohof zusätzlich noch Hühner, Legehennen, Enten und Puten, allerdings in jeweils eigenen Gehegen, um Krankheiten zu vermeiden.

Doris Gschladt mit Küken. In den ersten vier Wochen ihres Lebens tragen diese noch ein gelbes Federkleid. Foto: Reinhard Gessl

Wesentliches Merkmal der Österreichischen Weidegans ist, dass alle Küken von einer Elternherde aus Oberösterreich bezogen werden, welche das ganze Jahr über gehalten wird. Zwar sind österreichische Küken um ein Vielfaches teurer als ausländische, doch wird so einerseits die Regionalität der Produkte gewährleistet als auch das Wohl der Elterntiere. „Es ist zwar schön, wenn sich Weidegänse in Österreich ansiedeln, aber wenn niemand wissen will, wie es den Elterntieren ergeht, dann hat das einen bitteren Nachgeschmack", fügt Gschladt hinzu.

Rund 25 Weidegans-Mitglieder allein im Weinviertel

Der Verein „Österreichische Weidegans“ begann 1992 als Projekt im Mühlviertel und breitete sich mittlerweile über ganz Oberösterreich bis ins Burgenland, nach Salzburg, Tirol, Kärnten sowie ins Most-, Wald- und Weinviertel aus. Von den rund 270 Mitgliedsbetrieben sind allein 20 bis 25 im Weinviertel situiert. „Die Zahl der Mitglieder im Weinviertel fluktuiert stets“, sagt Gschladt, die ergänzt: „Bei uns ist es so, dass der Landwirt die Gänsezucht als Zubrot betreibt. Viele Betriebe haben bereits Lege- oder Masthennen und für diese bietet sich die Nische der Weidegans natürlich recht gut an. Die Gemeinschaft bietet die Möglichkeit zur hochwertigen Gänsezucht. Neben den Küken gibt es auch ein speziell geprüftes Aufzuchtfutter, welches von uns hergestellt und zentral angeschafft und verteilt wird. Die Gänse brauchen in den ersten drei bis vier Wochen sehr viel Energie als auch Mineral- und Nährstoffe, um schnell und gesund heranwachsen zu können.“

Die Haltung unterscheidet sich ebenso wesentlich von herkömmlichen Gänsemastbetrieben, wo das Tierwohl oft an letzter Stelle steht. Sowohl konventionelle als auch biologische Betriebe finden sich im Verein wieder und müssen sich an dieselben Richtlinien halten. Die Gänse verbringen mehr als ein halbes Jahr auf den Weiden und ernähren sich größtenteils von Gras und Getreide. Hierfür stehen jedem Tier rund 100 Quadratmeter Weideland zur Verfügung.

Weidegänse sind nur einige von zahlreichen Bewohnern des Bauernhofs der Familie Lehner in Wetzleinsdorf (Bezirk Korneuburg). Rund 550 von ihnen züchtet die Familie pro Jahr. Die Aufzucht der oberösterreichischen Küken erfolgt genau nach Programm. Im Frühling, einem Tag nach ihrem Schlüpfen, kommen sie hier zunächst für zwei Wochen in einen Aufzuchtstall, dessen Temperatur bei 28 Grad gehalten wird. Danach geht es weiter in größere Stallungen bei konstanten 15 Grad. Nach vier Wochen wechseln sie ihr Federkleid von gelb auf weiß und werden langsam an die Weide gewöhnt, wo sie die kommenden Sommermonate verbringen werden.

Nach 28 Weidewochen schlachtet Familie Lehner die Tiere in Eigenregie. 90 Prozent der Gänse gehen an Privatkunden und zehn an die Gastronomie. Bäuerin Sonja Lehner verweist auf die Teuerung: „Mit dem Preis haben wir uns moderat angepasst, so dass es noch für uns als Verkäufer als auch für unsere Kunden fair bleibt. Wir stehen bei einem Kilopreis von 18,90 Euro und sind jährlich ausverkauft.“

Sonja Lehner inmitten ihrer Gänseherde. Der Hof der Familie Lehner bietet sich gegen Anmeldung gerne als Exkursionsziel für Schulklassen und Betriebsausflüge an. Foto: privat

Die Gänse von Petra Schreiber aus Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn) sind ebenso stark nachgefragt, denn auch sie ist heuer ausverkauft. Vor ungefähr vier Jahren begann sie mit 25 Gänsen. Der Zuspruch war so groß, dass sie mittlerweile 500 Gänse hält. Es ist vor allem die Gastronomie umliegender Ortschaften wie Watzelsdorf oder Pulkau, die auf den Geschmack der Weidegans gekommen ist. „Geflügel hat uns schon immer interessiert. Wir haben uns dazu entschieden einen Beitrag leisten zu wollen, sodass nicht nur ungarische Mastgänse vermarktet werden. Das Tierwohl lag uns hierbei besonders am Herzen“, so Schreiber.

Sie schlachtet die Gänse auf ihrem Hof selbst, was ihr auch manchmal etwas Wehmut bereitet, denn: „Man baut natürlich eine Bindung auf. Am Anfang verbringt man viel Zeit mit ihnen, sie sehen uns sozusagen als Elterntiere. Sie sind immerhin bereits seit der Brüterei an menschliche Stimmen gewohnt. Wenn wir an die Weide kommen, folgen sie uns wie Hunde. Sicher sind wir sehr wehmütig, wenn es im Herbst ans Schlachten geht, aber das ist der Lauf der Dinge. Wir sind bis zum Schluss bei ihnen und das beruhigt die Tiere bis zum Ende.“

Bewusstsein für Tierwohl ist während Pandemie gestiegen

Leopold Engelbrecht aus Simonsfeld sieht es etwas pragmatischer, für ihn ist die Weidegans vor allem ein Nutztier, aber das Tierwohl steht auch bei ihm an vorderster Stelle. „Als ich mit der Schweinezucht aufgehört habe, wollte ich weiterhin Tiere halten, so bin ich zu der Gans gekommen", erzählt Engelbrecht. „Ich bin jeden Tag zwei bis drei Mal bei den Tieren draußen auf der Weide, da kommen wir zam.“ Seine Gänseweide befindet sich direkt neben der Straße und dient sozusagen als Auslage für 250 Gänse. Die Nachfrage hat sich in den letzten Jahren laut Engelbrecht steigend entwickelt: „Meine Kunden sehen das ganze Leben der Weidegans, sie ist den ganzen Tag über draußen und bekommt hofeigenes Futter. Im Gegensatz zu Mastgänsen können sie sich frei bewegen.“

Trotz stark steigender Betriebskosten lohne sich die Haltung immer noch. Doch sind auch die Preise der ausländischen Stopfgänse zuletzt gestiegen, „ich hoffe, dass das den Weidegänsen entgegenkommt“, so Engelbrecht. Was nämlich in den Stopfbetrieben geschieht, hätte mit Tierwohl überhaupt nichts mehr zu tun: „Von lebend rupfen bis stopfen - da bin ich absolut dagegen. Seit der Corona-Pandemie hat sich hierfür doch etwas Bewusstsein in der Bevölkerung entwickelt. Etwas öfter wird auf das Wohl der Tiere als auf den billigen Preis geachtet."

Leopold Engelbrechts Weide bei Simonsfeld liegt direkt neben der Straße und ist zugleich Schaufenster und Zuhause seiner Gänse. Foto: privat

Die artgerechte Haltung der Gänse lässt sich vor allem schmecken. Das Fleisch ist viel zarter als das von Mastgänsen. Des Weiteren geht beim Braten weniger Masse verloren, da Weidegänse mehr Muskelmasse als Fett besitzen. Die Keulen sind ebenfalls zarter und dunkler, da sie den ganzen Tag über auf den Beinen verbringen. Obfrau Gschladt gibt Tipps für die Zubereitung: „Wir sind die Fleischqualität bereits viel zu sehr von den Schnellmastbetrieben gewohnt. Geflügel braucht jedoch Zeit, um auf der Weide heranzuwachsen, genauso braucht es Zeit, um in der Küche zubereitet zu werden. Es gilt für jegliches Geflügel: mehr Garen als Braten, über mehrere Stunden, um das Muskelfleisch gut durchzubekommen.“ Petra Schreiber fügt hinzu: „Ganz wichtig ist, pro Kilogramm Gans eine Stunde Garzeit zu rechnen. Viele haben Angst, eine Gans zuzubereiten, aber es ist eigentlich sehr einfach.“

Regionale Angebote und Rezepte der Weinviertler Weidegans können auf www.weidegans.at gefunden werden.