Maskenball mit der Zahnfee, Super Mario und Klimaklebern

Der Kulturverein veranstaltete am Samstag einen Maskenball im Restaurant „Alte Landstraße“. Das Highlight des Abends stellte die Maskenprämierung dar, bei der verschiedenste Gruppen ihre selbst gemachten Kostüme dem Publikum präsentierten.

„Nachdem der Maskenball in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen ist, waren die Leute bei der Maskenprämierung mit besonders viel Motivation und Kreativität dabei“, schildert Kulturverein-Obfrau Kathrin Labschütz. Den ersten Platz des Wettbewerbs sicherte sich die Gruppe rund um „die Zahnfee mit ihren Zähnen“, die dafür einen prall gefüllten Geschenkskorb bekam. Silber ging an „Super Mario Cart“, Bronze an „Die letzte Generation“.

Über 400 Personen aller Generationen feierten bis in die Morgenstunden. Für die ausgelassene Stimmung sorgte die Live-Musik der „Jukebugs“.

