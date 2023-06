Stadt Korneuburg sagt Vandalen den Kampf an

Seit mehreren Monaten werden Einrichtungen der Stadt Ziel von mutwilligen Beschädigungen. Immer wieder werden öffentliche Toiletten verwüstet oder Fassaden oder Denkmäler beschmiert. Die Stadtgemeinde will dem jetzt eine Ende setze und geht in die Offensive, um den Vandalen das Handwerk zu legen. Folgende Maßnahme wurden daher getroffen: Es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet, der Sicherheitsdienst wird verstärkt unterwegs sein und gemeinsam mit der Exekutive vermehrt Augenmerk auf mögliche Delikte dieser Art legen.

Die drei im Vormonat angekauften öKlos beim Dabschspielplatz, Mobilitätsspielplatz und Robinsonspielplatz wurden bereits mehrmals im Mai verwüstet, wodurch der Stadt zusätzliche Reinigungskosten entstanden sind. Am Hauptplatz wurde die Dreifaltigkeitssäule Anfang Mai bemalt, auch am Boden gab es Graffiti. Allein in dem Fall musste die Gemeinde rund 1.850 Euro alleine für die Reinigung bezahlen. „Der Sicherheitsdienst führt daher vermehrt Kontrollen vor Ort durch“, kündigt Bürgermeister Christian Gepp an. Auch die öffentliche Toilette im Rathaus blieb vor Verwüstungen nicht verschont. „Leider gibt es regelmäßig Verschmutzungen, Graffiti an den Türen sowie Suchtgiftspritzen und Getränkedosen“, berichtet Gepp.

Bürgermeister Christian Gepp reicht's mittlerweile: „Wir haben kein Verständnis für Beschädigungen und Verwüstungen“, bittet er die Bürger um Mithilfe durch Beobachtungen. „Wenn man Personen auf frischer Tat ertappt, bitte sofort bei der Polizei melden. Wenn Sie einen Schaden nachträglich entdecken, wenden Sie sich bitte an die Stadtgemeinde unter stadtamt@korneuburg.gv.at - gerne mit Fotos“, so Gepp.