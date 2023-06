Spillerner Rote machen Ort grüner

Die Spillerner Sozialdemokraten versprachen nach der Gemeinderatswahl 2020, pro Vorzugsstimme einen Baumsetzling anzukaufen und in der Gemeinde einzusetzen oder zu verteilen. In fünf Jahren werden also im Rahmen dieser Aktion 470 Bäume gepflanzt.

„Die Setzlinge tragen dazu bei, dass Spillern noch grüner wird“, sagt SPÖ-Klubsprecher Maximilian Fidler. Zwar sei Spillern reichlich mit Bäumen gesegnet, es würde sich aber um eine nachhaltige Aktion handeln. Denn: „Wie wir alle wissen, kann es nie genug Bäume geben, und es ist auch schön, einen Baum wachsen zu sehen“, betont Fidler.

Vor dem Altstoffsammelzentrum wurden kürzlich wieder 125 Baumsetzlinge im Zuge der Aktion zum Einpflanzen verteilt. Die Sorten: Baumhasel, Walnuss, Vogelkirsche, Stieleiche und Akazie. „Wir setzen also unser Motto um, dass wir Spillern gemeinsam noch grüner machen“, sagt der SPÖ-Gemeinderat.