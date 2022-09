Mehr Info, weniger Streit

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Während die meisten Gemeinden gerade an der Umstellung ihrer Straßenbeleuchtung auf LED arbeiten, geht es in Füllersdorf (Gemeinde Großmugl) um die grundsätzliche Frage der Wegbeleuchtung.

Dort haben nämlich Anrainer, die am Waldesrand wohnen, ihre Stichstraße in den letzten 20 Jahren mit Laternen selbst beleuchtet. Dass jetzt die Gemeinde eine professionelle Beleuchtung installieren will, sorgt bei ihnen für Unverständnis.

Man habe der Kommune mit der Eigeninitiative Geld gespart und außerdem die Umwelt geschützt, argumentieren sie. Faktum ist, dass die Gemeinde haftet, sollte etwas passieren, und dass ein einheitlicher Standard bei den Beleuchtungskörpern durchaus sinnvoll ist.

Insofern ist die Position der Gemeinde durchaus nachvollziehbar. Vielleicht hätte man sich mit einem klärenden Gespräch und einer Information der Anrainer im Vorfeld diese Diskussion erspart?

Füllersdorf Anrainer kämpfen um „ihre“ Laternen

