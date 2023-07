Langenzersdorfer Kindergärten müssen erweitert werden

Wie bekannt ist, hatte das Land Niederösterreich eine Kinderbetreuungsoffensive gestartet. Sprich: Es sollen ausreichend Plätze für alle Kinder, begonnen schon bei den Einjährigen, geschaffen werden. Aus diesem Anlass hatte die Marktgemeinde Langenzersdorf beschlossen eine Bedarfserhebung durchzuführen.

Sie führte zum Ergebnis, dass in naher Zukunft die Betreuungsplätze nicht nur bei den „normalen Kindergärten“, sondern auch die Betreuungseinrichtung für Kleinstkinder (Kiga-Mini) erweitert werden müssen. Mit einem in der letzten Gemeinderatssitzung gefassten Grundsatzbeschluss soll nun Abhilfe geschaffen werden.

Der Kindergarten II wird sodann über acht Gruppen verfügen Gemeinderätin Roswitha Lehner (ÖVP)

Wie die zuständige geschäftsführende Gemeinderätin Roswitha Lehner (ÖVP) jetzt resümierte, ergaben die Erhebungen einen dauerhaften Bedarf von weiteren Kindergartengruppen. „Wir beabsichtigen daher die Errichtung von zwei weiteren Gruppenräumen am Standort Alleestraße 73. Der Kindergarten II wird sodann über acht Gruppen verfügen“, berichtete Lehner. Die Gruppenräume sollen in den Jahren 2024/25 errichtet werden. Als spätesten Verwirklichungszeitraum nennt sie Ende 2027.

Ebenso wurde der Bedarf im „Kindergarten-Mini“ erhoben. Hier werden ab 1. September 2023 schon Einjährige aufgenommen. Und auch hier wurde ein dauerhafter Bedarf für zwei weitere Kindergartengruppen festgestellt und ein Ausbau befürwortet. Beabsichtigt ist ebenfalls die Erweiterung von zwei Kleinkindergruppen am Standort in der Alleestraße 75 - 77 in den Jahren 2024/25 durchzuführen, spätestens jedoch bis 2027.

Die Gesamtkosten liegen noch nicht vor, da sich die beiden Projekte derzeit in der Planungsphase befinden.