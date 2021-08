Am vergangenen Sonntag wurden die Feuerwehren Pettendorf, Hausleiten und Seitzersdorf-Wolfpassing zu einem Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmter Person im Ortsgebiet von Pettendorf alarmiert. Da gerade das Feuerwehrfest stattfand, rückte binnen zwei Minuten das vollbesetzte Hilfeleistungsfahrzeug zur Menschenrettung aus.

Am Einsatzort angekommen fand man zwei Fahrzeug vor, die kollidiert waren. Es wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Verkehr örtlich umgeleitet. In Absprache mit dem Notarzt wurde zuerst die Beifahrerin aus dem Fahrzeug gerettet und anschließend der Fahrer. Im anderen Fahrzeug befanden sich vier Personen, der Fahrer wurde verletzt. Nach der Versorgung der Verletzten wurden diese in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.