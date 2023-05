Leitzersdorfer Kinder erkunden bis zum Sommer den Ort

Was ist in der großen Halle der Firma Reijnders? Was macht eine Bürgermeisterin? Wo arbeiten die Bauhofmitarbeiter, wenn sie nicht im Kindergarten etwas bauen oder reparieren? Diese und noch einige Dinge mehr lernten die Leitzersdorfer Kinder in den letzten Wochen bei ihren Ausflügen in der Gemeinde. Und es kommen noch einige mehr auf sie zu, wie zum Beispiel die Feuerwehr.

„Das Projekt endet im Juni mit einem großen Dorffest, bei dem uns unsere Gastgeber noch einmal besuchen können“, erklärt Kindergartenleiterin Doris Ehrenhöfer-Schauer. Das Ziel hinter dem Projekt ist, dass die Kinder ihren Heimatort besser kennenlernen und auch mit den prägenden Unternehmen und Institutionen vertraut sind. Auch ganz unterschiedliche Berufe lernen die Kinder auf diese Art kennen, was für die Zukunft sicher nützlich ist.

Das Auto von unten betrachtet und eine Gemeinderatssitzung erlebt

„Erik Reijnders zeigte uns alle Räumlichkeiten und erklärte uns, was ein Mechaniker zu tun hat. Die Kinder waren besonders von den hohen Regalen und zahlreichen Reifen in der großen Reifenlagerhalle beeindruckt. Auch die Gelegenheit, Fahrzeuge von unten zu betrachten, die auf einer Hebebühne waren, war für sie ein Erlebnis“, schildert Ehrenhöfer-Schauer.

Wie Politik funktioniert - nämlich, dass ein Bürgermeister nicht allein entscheiden darf -, lernten die Kindergartenkinder gleich mit einer Übung: Wie die Gemeinderatsmitglieder durften sie aufzeigen und mitbestimmen, ob sie eine Blumenwiese für den Kindergarten haben wollen. Der Beschluss erfolgte zum Glück einstimmig, deswegen bekommen sie eine im Mai.

Im großen Sitzungssaal, wo sonst die Gemeinderatssitzungen stattfinden, erklärte Bürgermeisterin Sabine Hopf ihren kleinen Gästen, wie die Gemeinde funktioniert. Foto: Kindergarten Leitzersdorf

Aber das war noch nicht alles, auch welche Aufgaben die Gemeindemitarbeiter haben und was die Gemeinde überhaupt so alles machen muss, lernten die neugierigen Gäste. „Besonders spannend war es, als die Kinder den Bauplan des Kindergartens, ein Hausnummernschild zum Angreifen und das Wappen der Gemeinde sehen durften“, berichtet Ehrenhöfer-Schauer.

Besonders gut gefiel es den Kindern am Bauhof, weil sie das Team schon kannten und noch dazu beim Bau eines Insektenhotels helfen durften. Foto: Kindergarten Leitzersdorf

Wann immer im Kindergarten etwas repariert oder gebaut werden muss, ist das Team des Bauhofs zur Stelle. Diesmal kamen die Kinder im Bauhof vorbei: Sie sahen, wo ihre Bekannten arbeiten, wenn sie ihnen nicht im Kindergarten helfen. Da gab es viele Werkzeuge und Geräte zu bestaunen, aber das Highlight war das neueste Projekt des Teams: ein Insektenhotel für den Kindergarten.

Die Kinder halfen begeistert mit, das Hochhaus für ihre krabbeligen Freunde fertigzubauen: Die Gemeindebediensteten brachten das Hotel bald darauf in den Kindergarten.

