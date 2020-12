Mette unterm Sternenhimmel .

Es gibt kaum eine heilige Messe, zu der so viele Besucher in die Kirche strömen wie zur Christmette am Heiligen Abend. Nur heuer ist es aus bekannten Gründen ein bisschen anders. Statt in der Stadtpfarrkirche wird Pfarrer Stefan Koller die Zeremonie um 22 Uhr unter freien Himmel am Hauptplatz vor dem Rathaus zelebrieren.