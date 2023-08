Nachfrage nach Wohnungen in Korneuburg weiterhin groß

Die Teuerung macht den Menschen in ganz Österreich zu schaffen. Wohnungen sind kaum oder nur mehr schwer leistbar, sollten sie überhaupt zur Verfügung stehen. In gewissen Bereichen spürt man das auch in der Bezirkshauptstadt. Wie die für die Gemeindewohnungen zuständige ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser bestätigte, ist die Nachfrage ungebrochen hoch, obwohl bereits am 19. September 39 neue Gemeindewohnungen übergeben werden können.

Dass die Nachfrage so groß ist, führt Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser auch darauf zurück, dass Korneuburg eben eine ungemein attraktive Wohnstadt ist. Foto: Preineder

Die Stadt greift aber auch noch in anderen Dingen den Bürgern unter die Arme. So wurden auf Beschluss aller Fraktionen die Erhöhungen der Mieten teilweise ausgesetzt oder auch beim Heizkostenzuschuss nicht gespart. Dennoch sieht Fuchs-Moser, dass sich die Ansuchen bezüglich des Heizkostenzuschusses in letzter Zeit gemehrt haben, während es bei den Mietrückständen keine signifikanten Änderungen gab. „Diese sind so hoch wie immer“, sieht sie hier aber keine auffälligen Tendenzen.

Indes gebe es immer noch eine große Nachfrage nach Gemeinde-Wohnungen, auch nach geförderten Genossenschaftswohnungen. Sie führt das nicht zuletzt darauf zurück, dass Korneuburg eine ungemein attraktive Wohnstadt ist.