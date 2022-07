Mikl-Leitner startete "Ideenreich"-Tour in Mistelbach

Werbung

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner startete mit der ÖVP am Vormittag in der Bezirksstadt einen Bürgerbeteiligungsprozess mit dem Namen „Ideenreich Niederösterreich“. Jeder kann handschriftlich oder online Ideen einbringen: „Die Landsleute sollen befragt werden, was die Region braucht“, erklärt sie.

Niederösterreich könne die Probleme der Welt – von der Corona-Pandemie über den Ukraine-Krieg bis hin zur Inflation – nicht alleine lösen. „Aber unsere Aufgabe ist es, alles zu tun, dass es in Niederösterreich trotz all dieser globalen Krisen weitergeht.“ Ideen werden daher gesammelt, die etwa die Bereichr wie Mobilität, Umwelt, Wohnen, Bildung, Kinderbetreuung und Familie betreffen können.

„Gegensätze zuzulassen ist wichtig“

„Wir wollen eine breite Beteiligung“, will Mikl-Leitner alle Berufs- und Altersgruppen hinweg ansprechen. Für sie gebe es keine rote, blaue, pinke oder grüne Idee: Es zähle allein, ob es eine blau-gelbe Idee ist, die das Bundesland weiterbringe.

„Niederösterreich ist ein Land der Gegensätze.“ Stadt, Land, Weltoffenheit und Heimatverbundenheit seien anzutreffen. „Gegensätze zuzulassen ist wichtig für eine Weiterentwicklung Niederösterreichs“, ist sie überzeugt.

24 Orte in zehn Wochen

Dazu wird durch ganz Niederösterreich – „von A wie Amstetten bis Z wie Zwettl“ – getourt, zehn Wochen lang zu 24 Orten. Neunkirchen steht morgen (2. Juli) am Programm. Interviews mit einem Mitglied der Landesregierung, den Abgeordneten und Persönlichkeiten aus Vereinen und Wirtschaft des jeweiligen Bezirks. werden dann geführt.

Die gesammelten Ideen sollen in ein Arbeitsprogramm fließen, an dem ab Ende August das Regierungsteam mit Experten arbeiten wird, „um es Ende des Jahres präsentieren zu können“, berichtet ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Zum Schluss wird Arbeitsprogramm präsentiert

Sechs Stufen umfassen das Programm „Ideenreich Niederösterreich“, ergänzt Ebner. Dazu gehören: die Befragung der ÖVP-Mitglieder, die Bezirksarbeitskonferenzen der Landeshauptfrau mit Spitzenfunktionären, der jetzt beginnende Bürgerbeteiligungsprozess, gefolgt vom Campus Niederösterreich für die Erstellung des Arbeitsprogramms, das abschließend präsentiert werden soll.

Die Landeshauptfrau ließ es sich nicht nehmen, noch Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll zu gratulieren: Er feierte gestern (30. Juni) seinen Geburtstag. Danach suchte sie mit den Landtagsabgeordneten Kurt Hackl und Manfred Schulz sowie Landtagspräsident Karl Wilfing die Marktgasse auf, um das Gespräch mit Bürgern zu suchen.

Alle Termine und Orte der Tour und die Möglichkeit zur digitalen Abgabe einer Idee: vpnoe.at/ideenreich.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.