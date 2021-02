„Der Anlass sind zwölf aktive Covid-19-Fälle, vier als K1 eingestufte Personen, vier Covid-19 Genesene sowie sonstige Krankenstände der insgesamt 126 Mitarbeiter der Möbelproduktion“, begründet Geschäftsführer Markus Max.

Zum Schutz aller Mitarbeiter und um eine stationsübergreifende reibungslose Möbelproduktion zu gewährleisten sei dieser Schritt gesetzt worden. „Die Entscheidung der vorübergehenden Produktionsstilllegung beruht auf einer firmeninternen Entscheidung und dient dem Schutz der Gesundheit aller Mitarbeiter am Produktionsstandort und der Firmenzentrale in Stockerau“, betont Max.

Alle Hygienemaßnahmen sind von der BH Korneuburg im Vorfeld geprüft und für ausreichend befunden worden. In Folge der Produktionsstilllegung kommt es zu einer Verschiebung der Abhol- und Liefertermine. „Alle Kunden werden von ihren Einrichtungsberatern informiert“, so Max. Es werden neue Termine vereinbart. P.MAX ist bisher gut durch die Krise gekommen, man musste auch keine Kurzarbeit in Anspruch nehmen, ist Max stolz.