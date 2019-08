Nach Berechnungen des Handelsforschungsinstitutes CIMA stehen den Einwohnern der Stadt Stockerau jedes Jahr mehr als 92 Millionen Euro für Ausgaben im Einzelhandel zur Verfügung. Von diesem gesamten Kaufkraft-Volumen gehen jedoch fast 16 Millionen – 17 Prozent – an das nahe Wien sowie an umliegende Einkaufszentren verloren, weil die Konsumenten lieber dort einkaufen.

Speziell die Innenstadt-Geschäfte bekommen das zu spüren, zumal auch die Kaufkraft-Zuflüsse aus der Region in die Lenaustadt rückläufig sind.

Branchenverzeichnis und optimales Leerflächen-Management

Mit konkreten Maßnahmen will Herbert Knoth, neuer Obmann des Stockerauer Wirtschaftsvereins WISTO, dem negativen Trend gegensteuern. „Den Online-Handel sehe ich als echte Konkurrenz für unsere Geschäftsleute“, stellt er gegenüber dem NÖ Wirtschaftspressedienst fest.

Weil die Bestellungen aus dem Internet zunehmen, will Knoth ebenfalls moderne Technologien bei der Bekämpfung des Kaufkraft-Abflusses anwenden. Mit einer speziellen Suchfunktion, die man über das Smartphone aktivieren kann, sollen die Stockerauer zum Shoppen in der eigenen Stadt animiert werden. Wer also z.B. neue Schuhe kaufen möchte, erhält eine Liste passender Geschäfte mit ergänzenden Informationen wie den Öffnungszeiten auf sein Handy geschickt.

„Auch soll der Einzelhandel die Möglichkeit erhalten, seine Angebote besser zu präsentieren. Dazu gehören auch ein modernes Branchenverzeichnis und ein optimales Leerflächen-Management zur Ansiedlung neuer Betriebe“, ergänzt der WISTO-Obmann.