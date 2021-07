Aus diesem Bereich dürfen laut Bescheid der Bezirkshauptmannschaft keine Bienenvölker herausgebracht werden. „Dabei handelt es sich um eine hochinfektiöse Bienenkrankheit, ausgelöst durch Bakterien“, erklärt der Bezirksobmann des Imkerverbandes, Wolfgang Messner, der selbst in Mollmannsdorf daheim ist.

Wenn man nicht kontrolliert, kann die Faulbrut ein Bienenvolk bereits Wochen oder sogar Jahre unbemerkt befallen haben. „Das Volk wird halt schwächer“, so Messner. Das kann dazu führen, dass ein Volk auch komplett stirbt. Dann „plündern“ andere Bienen den Honig, der allerdings durch Sporen kontaminiert ist, wodurch die Krankheit weiter verbreitet wird.

Honig und Stock müssen verbrannt werden

Rechtzeitig entdeckt, gibt es laut Messner aber Rettung für die Bienen: „Man muss sie nur einige Tage in einem speziellen Karton in einem Keller aufbewahren.“ Für den Honig und den gesamten Stock gibt es aber keine Rettung, alles muss verbrannt werden. Vor einigen Wochen ist das laut dem Experten einem Imker in Hagenbrunn passiert. Sollte sich die Erkrankung im Volk schon zu weit ausgebreitet haben, müssen allerdings auch alle Bienen vernichtet werden.

Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich, beruhigt Messner für den Fall, dass ein Honig Sporen enthält. Allerdings sollte bei der Entsorgung eines leeren Honigglases dieses gründlich ausgewaschen werden, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.