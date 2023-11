Jeder fünfte Kunde im Selbstbedienungsladen bezahlt nicht

Einkaufen an jedem Tag und zu jeder Uhrzeit kann man im MoSo-Markt, der auch in Gerasdorf zwei Standorte hat. Möglich ist das durch ein System der Selbstbedienung - der „Supermarkt im Container“ kommt ohne Verkaufspersonal aus. Der MoSo-Markt lebt deshalb vom Vertrauen in seine Kunden. Doch in der Filiale in Oberlisse, gegenüber der Volksschule, stößt das Geschäftskonzept an seine Grenzen. Dort häufen sich seit einem halben Jahr die Diebstähle.

Waren im Wert von 600 Euro geklaut

„In Oberlisse wird doppelt so viel gestohlen wie bei anderen Standorten“, erzählt Inhaber Markus Wegerth. Pro Monat verschwänden Waren im Wert von rund 600 Euro aus dem Container-Supermarkt. Besonders teure Lebensmittel wie Butter und Fleisch fehlen in letzter Zeit häufig. Der Betreiber führt das teils auf die derzeitige Wirtschaftslage zurück: „Früher sind noch Redbull und Chipspackerl gestohlen worden, jetzt sogar Grundnahrungsmittel wie Mehl. Wer sich keine Packung Mehl um 1,50 Euro leisten kann, ist wirklich arm dran.“

Früher sind noch Redbull und Chipspackerl gestohlen worden, jetzt sogar Grundnahrungsmittel wie Mehl. Markus Wegerth, Inhaber der MoSo-Märkte

Dennoch fragt sich Wegerth bei der Menge an Diebesgut auch, ob die Menschen einfach dreister geworden seien. Laut seinen Beobachtungen geht nämlich jeder fünfte Besucher aus der Filiale in Oberlisse, ohne für seine mitgenommenen Waren bezahlt zu haben. Darunter leiden auch die ehrlichen Kunden, denn die Regale in Gerasdorf bleiben nun immer öfter leer. „Wir legen die Waren nicht mehr so oft nach, weil wir wissen, dass es eh gestohlen wird“, meint Markus Wegerth.

Die Kassa ist zwar gut sichtbar platziert, dennoch wird sie nicht von jedem Kunden benutzt. Foto: Victoria Hehle

Es gibt im Supermarkt zwar Videokameras zur Überwachung, doch die Diebe seien häufig vermummt und nicht erkennbar, erzählt der Unternehmer. In der Seyringer Filiale hat er nun eine Zutrittskontrolle im Container installiert. Rein darf nur, wer zuvor seine Bankomatkarte vorweisen kann. Aber selbst mit der neuen Maßnahme komme es immer noch zu Diebstählen, meint Wegerth. „Ich bin mit meinem Latein am Ende“, seufzt er.

Betreiber will Markt verkaufen

Ob es in Oberlisse nun auch bald eine Zutrittskontrolle geben wird, weiß Markus Wegerth nicht. Darum solle sich ein neuer Betreiber kümmern, meint er. Denn Wegerth plant, alle seine MoSo-Filialen sobald wie möglich zu verkaufen. Momentan laufen bereits Verhandlungen und wahrscheinlich bleibt der Standort Oberlisse mit einer Neuübernahme auch weiterhin geöffnet, sagt der MoSo-Markt-Leiter. „Und solange sich kein Käufer findet, werde ich es weiterbetreiben“, verspricht er. Nur wenn sich die Diebstähle weiterhin häufen, könne es tatsächlich zu einer Schließung kommen.