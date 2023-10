Pkw stand am Korneuburger Wiener Ring in Vollbrand

Die Rauchschwaden waren am Montagnachmittag von der ganzen Stadt aus zu sehen: Gegen 14.30 Uhr bemerkten Passanten Flammen aus dem Motorraum eines fahrenden Pkw und machten den Fahrer darauf aufmerksam, worauf der Lenker sein Fahrzeug am Wiener Ring anhielt. Ein zufällig vorbeifahrender Feuerwehrkamerad sowie Passanten versuchten so gut wie möglich den mittlerweile in Vollbrand stehenden Motorbereich des Fahrzeuges mittels tragbarer Feuerlöscher abzulöschen, während gleichzeitig die Feuerwehr alarmiert wurde.

Nach Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs der Feuerwehr Korneuburg konnte rasch „Brand Aus“ gegeben werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die umliegenden Wohnungen, bei denen Fenster geöffnet waren, mittels Drehleiter kontrolliert. Während des Zeitraums wurde der Wienerring von der Polizei gesperrt. Nach zirca einer Stunde konnte die Feuerwehr Korneuburg wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.