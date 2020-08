Wie die NÖN berichtete, kam es in der vergangenen Zeit immer wieder zu Beschwerden über Mountainbiker auf dem Bisamberg. Wanderer, aber auch Familien mit Kleinkindern fühlten sich oftmals durch die Radfahrer „bedrängt“. Zahlreiche Beschwerden trudelten in der Gemeinde ein.

Es war deshalb nicht einfach, dieses Problem zu lösen, regelrecht die Quadratur des Kreises. Um beiden Parteien gerecht zu werden, wurde mittlerweile eine Taskforce für ein geregeltes Mountainbiken gegründet. In der vergangenen Woche fand die Kick-off-Veranstaltung statt.

Fragen, wo das Radfahren erlaubt ist, und unter welchen Bedingungen geradelt werden darf, kamen aufs Tapet, wie auch die Erörterung des Umstands, dass eine Gruppe von Mountainbikern abseits der Wege, mitten im Wald, illegale Downhill-Strecken und Sprungschanzen errichtet hatte.

Unter der Leitung des Jugendgemeinderats Benjamin Hrubes (ÖVP) diskutierten Spezialisten zu dieser Thematik. Es wurden auch Nägel mit Köpfen gemacht: Mit Bisamberg und Hagenbrunn wurde Kontakt aufgenommen, noch im August soll eine vorläufige Streckenzeichnung durchgeführt werden. Die Mitglieder der Taskforce haben sich zudem bereit erklärt, die illegal errichteten Downhill-Einrichtungen freiwillig zu entfernen.

„Es ist mir wichtig, dass man die Möglichkeiten des Bisambergs vollends ausschöpft, ohne eine Gruppe zu benachteiligen. Es muss ein Konsens gefunden werden zwischen Radfahrern, Spaziergängern, Grundeigentümern, Jägern und Forstwirten, um sowohl die Substanz zu schonen, als auch den Erholungssuchenden eine Möglichkeit zu bieten, ihren Hobbys in der Natur nachzugehen“, sagt Jugendgemeinderat Hrubes. Besonders auch für junge Menschen stelle der Bisamberg einen Ort der Erholung und der sportlichen Betätigung dar, weiß er.

„Das soll so bleiben“, ergänzt der Mandatar, der sich aber auch anderer Meinungen bedienen will: „Jeder kann seine Anregungen, Wünsche oder auch Ideen an mich herantragen.“

Dies ist über die E-Mail-Adresse benjamin.hrubes@hotmail.com möglich.