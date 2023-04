Gymnasium bringt „Pünktchen und Anton“ auf die Stockerauer Bühne

Das BG/BRG holt die Schüler seit mehr als 20 Jahren mit der unverbindlichen Übung „Musical/Oper“ vor den Vorhang. Musikpädagoge Ernst Rehberger hat das Projekt initiiert, und es hat im Laufe der Jahre in keiner Weise an Beliebtheit bei den Schülern verloren – im Gegenteil, jedes Jahr melden sich dutzende theater-, sing- und schauspielbegeisterte Kinder und Jugendliche aus der Unter- und Oberstufe, um Teil der „Musical/Oper“-Familie zu werden.

Innerhalb eines Schuljahres wird ein vollständiges Stück auf die Beine gestellt – keine unbekannten Produktionen, wie „Pension Schöller“, „Der Bauer als Millionär“ oder „Der Vogelhändler“ bewiesen haben. 2023 wird mit dem Musical „Pünktchen und Anton“, das auf Erich Kästners gleichnamigem Roman basiert, die Freundschaft zweier Kinder, deren Herkunft unterschiedlicher nicht sein könnte, ins Bühnenlicht gerückt.

Besonderheit: Gemeinsam wird das Stück bis ins kleinste Detail erarbeitet

Seit September wird an den Vorbereitungen gearbeitet, die nun im zweiten Semester in die heiße Phase übergehen: Die jungen Schauspieler erarbeiten mit den Lehrern den Text, wählen passende Kostüme und stellen sich schlussendlich ins Bühnenlicht. Das Besondere ist die gemeinsame Arbeit an einem Theaterstück und vor allem der daraus entstehende Zusammenhalt der Kinder und Jugendlichen. Das Endprodukt kann sich von 22. bis 25. Juni im Stockerauer Pfarrzentrum P2 sehen lassen.

