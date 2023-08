„Weana Bleamerln“ begeisterten in Langenzersdorf

Nachdem der Enzo-Platz dank der Errichtung eines Geh- und Radweges aufgrund von Bauarbeiten noch immer gesperrt ist, übersiedelte der Zyklus „Musik am Dorfplatz“ in den Innenhof des Gemeindeamtes, was der guten Laune aber keinen Abbruch tat.

Besonders freuten sich die „Weana Bleamerln“, vulgo Renate Kolfelner und Gertrude Reinthaler, dass diesmal auch so prominente und genrefeste Gäste - Musicaldarstellerin, Schauspielerin und Kabarettistin Cornelia Meixner sowie der Präsident der Wiener Johann-Strauss-Gesellschaft und Tenor, Peter Widholz - gekommen waren und sich ebenso wie der ehemalige Gemeinderat Franz Bauer mit seiner Gattin bestens unterhielten.

Wie immer gingen die „Bleamerln“ auf die Liederwünsche ihres Publikums ein und interpretierten dieses dann auf ihre ganz eigene Art und Weise – eben urwienerisch. Mit dem 1. LE-Zitherverein und den „Lavendelweiberln“ konnten sie dabei auf beste musikalische Unterstützung zählen.

Bei heißen Temperaturen sorgten kühle Getränke für die notwendige Erfrischung. Als Draufgabe gab es für die Besucher noch Lavendelsackerln, die großen Anklang fanden.