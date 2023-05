Würnitz: Gesangsverein hat nun einen neuen Obmann

Bei der Generalversammlung des Musik- und Gesangvereines Würnitz (MGV) erfolgte ein Führungswechsel in der Vereinsleitung. Zum neuen Obmann wurde Michael Rungaldier einstimmig gewählt. Er folgt Ehrenobmann Fritz Huber. Der 63-jährige Rungaldier ist gebürtiger Klagenfurter und pensionierte Berufsoffizier. Seit 2004 lebt er mit Gattin Katarina in Würnitz. Den Chor unterstützt er seit fast zwei Jahrzehnten mit seiner Bassstimme.

Als Neuheit kündigt Rungaldier den Würnitzer Liedersommer am 22. und 23. Juli an. Mit einem musikalischen Kultur- und einem Gastronomieprogramm am Waldteich will man die Besucher anlocken. Zwei Chöre und zwei Musikgruppierungen werden auftreten, Wirte aus der Region verköstigen mit Speis und Trank. Am Sonntag wird eine Feldmesse zelebriert und im Anschluss findet ein Frühschoppen statt.

Der MGV tritt bei diversen Veranstaltungen im Jahr auf, wie bei Messen in der Kirche, Auftritten am Waldteich oder beim „Würnitzer Advent“. Das Repertoire erstreckt sich von Kirchengesang über österreichisches Volksliedergut bis Schlager.

