Adriana Paler als neue Leiterin bestellt

Adriana Paler wurde als neue Leiterin der Musikschule Weinviertel Mitte bestellt. Sie ging als beste Bewerberin aus dem Hearing hervor, das zusammen mit dem Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich (MKM) durchgeführt wurde. Paler hatte bereits im Juli die interimistische Leitung des Musikschulverbandes übernommen.

Die gebürtige Siebenbürgerin hat an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien das Fach Klavier mit Bestnoten studiert und zahlreiche nationale sowie internationale Preise gewonnen. Weiters war sie bereits als Musikschullehrerin in der Musikschule Wagram tätig. „Das Hearing wurde bravourös gemeistert und Paler ging als beste Bewerberin hervor. Wir sind davon überzeugt, dass die Qualität der Musikschule Weinviertel Mitte mit ihr als Leiterin in den nächsten Jahren weiter steigen wird, und blicken in eine positive und musikalische Zukunft“, sind sich die beiden Bürgermeister Verbandsobmann Josef Zimmermann und Stellvertreter Alexander Raicher einig.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, das kreative Potential unserer Musikschule zu fördern und unsere Schüler auf ihrem musikalischen Weg zu begleiten“, sagt Paler. Gemeinsam möchten sie eine inspirierende und unterstützende Lernumgebung schaffen, „in der Musik als schöner Katalysator dient, um die regionale Vernetzung zu stärken und die Lebensqualität unserer Schüler sowie ihrer Familien in den Gemeinden zu verbessern“.