Musikschüler bewiesen einmal mehr ihr Können

Abwechslungsreiche Darbietungen gab es erneut in der Musikschule zu hören. „Da das Schuljahr bereits ziemlich weit fortgeschritten ist, haben schon alle Schüler so viel geübt, dass sie ihr Können nun auch unter Beweis stellen können“, freute sich Direktor Peter Vasicek. So hörte das Publikum unlängst Blockflöten-, Oboen-, Klavier-, Geigen- und Harfenklänge.

Bei der Blockflötenlehrkraft Petra Renner stand vorwiegend Klassisches, wie Stücke von Bach, Beethoven und Chopin, auf dem Programm, bei den anderen Lehrkräften Ulli Kloss, Veronika Villanyi, Isabella Happenhofer und Andreas Nell war es hingegen bunt gemischt, je nach Können des jeweiligen Schülers. „Selbstverständlich werden die Stücke für das Vorspielen aber auch mit den Schülern abgestimmt“, betonte Vasicek. So darf nicht nur gespielt werden, was dem Können entspricht, sondern auch, was einem gefällt.

