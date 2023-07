Ein Schlagzeuger gibt nun das Tempo vor

Nach einem gründlichen Auswahlverfahren wurde nun der neue Leiter der Musikschule Bisamberg, Leobendorf, Enzersfeld präsentiert. Der 50-jährige Thomas Stockhammer wird die Geschicke künftig leiten.

Der gebürtige Gmundner hat steirische Harmonika und Mundharmonika gelernt, bevor er in Wien Schlagwerk und Schlagzeug studierte. Seit etwa fünf Jahren lebt er mit Gattin und Tochter in Bisamberg, unterrichtet hat er an Musikschulen in Hainfeld und im Bezirk Wiener Neustadt.

Seine Vorstellung leitete er mit der Eigenkomposition „Reblauser“ ein, gespielt auf seiner „Steirischen“. Diese wird nach einigen Jahren Pause ab Herbst auch wieder zu erlernen sein. „Die Schule ist super aufgebaut und verfügt über viele Ensembles“, lobt Stockhammer. Auch das Lehrerkollegium konnte er schon kennenlernen. Da wünscht er sich ein gutes Betriebsklima und einen wertschätzenden Umgang.

Stockhammer kündigt eine enge Zusammenarbeit mit den Vereinen an, um jungen Musikern das Zusammenspiel zu erleichtern. Ihn interessiert aber auch die Kunstförderung des Landes, um Kreativität und Musik zu verbinden.

Die Bürgermeister der Musikschulgemeinden, Johannes Stuttner, Magdalena Batoha und Gerald Glaser, begrüßten den neuen Direktor Thomas Stockhammer. Foto: Mohsburger

Die schweren Vorwürfe gegen den früheren Direktor der Musikschule, die schließlich zu dessen Abberufung geführt haben, sieht Stockhammer nicht als Problem für seine Arbeit, „ich fange bei null an“, sagt er. Beworben hatte er sich, weil er die Ausschreibung sah und sich dachte: „Das probiere ich!“

Die Obfrau der Musikschule, Bürgermeisterin Magdalena Batoha, ist glücklich, dass man „einen kompetenten Leiter gefunden hat.“ Ob mit dem entlassenen Vorgänger arbeitsrechtlich alles abgewickelt ist, darüber wollte sie keine Auskunft geben. Sie kritisierte aber, dass zwar zahlreiche Medien über die Vorwürfe gegen den ehemaligen Musikschuldirektor berichtet hatten, sie alle aber trotz Einladung nicht zur Vorstellung des neuen Leiters gekommen waren.