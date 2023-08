Mit Klarinetten-Quartett wurde Korneuburger Musiksommer eröffnet

Das Damenquartett entführte das Publikum in die facettenreiche Klangwelt der Klarinette. Von Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, Jazzstandards über Eigenkompositionen von Monika Kampichler Moser und Theresa Hajny bis hin zu Klezmermelodienspannte sich der musikalische Bogen. Die mitreißenden Eigenarrangements wurden, zum Bedauern des Publikums, durch Geräusche aus der Abzugsanlage des Rathaus-Restaurants getrübt.

Nach dem Start der Saison folgen Tini KainrathsundChristian Beckers Hommage an Caterina Valente und Peter Alexander, weiter geht’s mit Monti Betons Tribute to Neil Diamond. Den Abschluss bildet ein feiner Musical-Abend von Missy May, Mark Seibert und Lukas Perman.