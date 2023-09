Hausleiten: Ohne Kurs gleich bei der Marschmusikbewertung angetreten

Zusammen mit 17 anderen Musikkapellen war auch der Musikverein Hausleiten beim Musifest XXL in Großweikersdorf vertreten. Unter der Leitung von Stabführer Andreas Weigl-Pollack trat man in der Gruppe C zur Marschmusikbewertung an und erreichte 67,5 von 80 Punkten.

Mit dem Ergebnis ist Obfrau Heidi Aichmann durchaus zufrieden, denn der Stabführer konnte noch nicht einmal die entsprechenden Kurse absolvieren, diese werden erst jetzt im Herbst angeboten.

Bei der Wertung müssen die teilnehmenden Musikvereine auf einer vordefinierten Strecke musizierend marschieren. Weggehen und Stoppen, Schwenken und optional eine Showfigur sind zu absolvieren, eine Fachjury bewertet die Leistung.

Die Hausleitner hatten für den Bewerb den Marsch „Ohne Rast“ von Erwin Trojan gewählt. „29 Musiker und fünf Marketenderinnen musste Weigl-Pollack präzise anleiten“, erklärt Aichmann. Monatelang habe man dafür trainiert: „Mindestens einmal pro Woche haben wir über eine Stunde geübt, zuletzt haben wir sogar mehrere Einheiten pro Woche gemacht“, verrät Aichmann.

Die Musikkapelle nützte die Marschmusikbewertung übrigens auch gleich, um ihre neu erworbenen Dirndln präsentieren zu können.