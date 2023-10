Für die Konzertmusikbewertung wird fleißig geprobt

Die letzte große Aufgabe dieses Jahres wartet auf die Mitglieder des Musikvereins Rußbach: Am 26. November tritt das Ensemble bei der Konzertmusikbewertung in Grafenwörth an. Entsprechend laufen auch bereits die Proben an. „Zunächst beginnen die Registerproben“, erklärt Obfrau Caroline Burger. Dabei sind die einzelnen Bläsergruppen zusammengefasst. Vorerst wird zumindest einmal pro Woche geübt, vor der Veranstaltung werden es dann zwei Proben pro Woche.

1968 gegründet ist der Musikverein eines der jüngeren Orchester im Bezirk. Der Vorläufer, die Ortsmusik, reicht aber bis etwa 1920 zurück. Waren es seinerzeit nur 15 Mitglieder, freut sich Burger über einen Stand von gut 45 aktiven Musikern. Besonders glücklich ist sie dabei über die Nachwuchsarbeit. „Wir sind gut aufgestellt und haben viele Junge“, so Burger.

Bei der bevorstehenden Konzertmusikbewertung müssen zwei Stücke vorgetragen werden. Eines davon ist ein Pflichtstück, das vorgegeben ist, erklärt Burger. Aus einer Auswahl von sechs Werken hat man sich für „Overture of a New Life“ von Manfred Sternberger entschieden. Das zweite durfte der Kapellmeister aus einem kleinen Pool auswählen, er nahm „… und der Rest ist Österreich“ von Florian Moitzi.