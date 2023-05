Stockerauer Schulkonzert: Ein Highlight folgte dem nächsten

„Lomir zingen kinderlekh a zemmerl tsuzamen“ lautete das Motto vergangenen Freitag im Z2000, übersetzt bedeutet das „Lasst uns zusammen ein Liedchen singen, Kinderlein!“ Diese Einladung bezog sich vor allem auf den zweiten Teil des „Großen Konzerts“ , in dem erstmalig ein musikalischer Dialog zwischen der Stockerauer Musikschule und dem „Wiener Jüdischen Chor“ stattfand. Das Konzert fand auch im Rahmen der niederösterreichischen „Tage der Musikschulen“ statt.

Doch bevor das Konzert starten konnte, mussten zuerst Ernst Weidenauer und sein Z2000-Team noch rasch zusätzliche Sitzplätze schaffen. Géza-Michael Vörösmarty war überwältigt vom Besucheransturm bei seinem letzten Konzert, zu dem er als Direktor der Regionalmusikschule Stockerau eingeladen hat.

Der sehr abwechslungsreiche erste Teil des Konzerts bis zur Pause gehörte ganz den Musikschülern. Zunächst stellten die jungen Schauspielschüler von Melanie Kaltenbrunner ihr Können unter Beweis. Gleich darauf wurde es das erste Mal laut, als das Schlagzeug-Ensemble Mülltonnen zu Musikinstrumenten umfunktionierte. Das Quartett in den orangen Warnwesten sorgte für gute Stimmung im Publikum.

Das Schlagzeug-Ensemble kann auch mit Mülltonnen das Z2000 zum rhythmischen Beben bringen. Foto: Matthias Seefranz

Balletteinlagen von Tänzerinnen verschiedener Leistungsstufen wechselten sich mit dem Kinderchor und unterschiedlichen Streich- und Blasmusik-Ensembles ab. Kurz vor der Pause bewies das Jugendblasorchester unter anderem mit dem Hit „Blinding Lights“ des R&B-Musikers „The Weeknd“, dass sie in der Lage sind, jede Stilrichtung perfekt umzusetzen.

Nach der Leistungsschau der jungen Künstler folgte die Ehrung der Gewinner des „Prima la Musica“-Wettbewerbs 2023. Bürgermeisterin Andrea Völkl und Vizebürgermeister Heinz Scheele gratulierten dem Schlagzeuger Andreas Jöbstl zum ersten Preis mit Auszeichnung und der Berechtigung, am Bundeswettbewerb teilzunehmen.

Ebenfalls den ersten Platz erreichte das Ensemble „Die fünf Musikanten“ (Fabienne Groß, Cora Maria Eliane Jungmayr, Anna Hen, Fabio Herrmann und Johanna Weinlinger) unter der Leitung von Zsuzsanna Aba-Nagy. Weiters durften sich die vier jungen Musiker Theresa Braunsteiner, Adam Jöbstl, Micha Petri und Emil Hödl über die Überreichung des Jungmusikerleistunsgabzeichens freuen.

Den Höhepunkt der Ehrungen bildete schließlich die Verabschiedung von Musikschuldirektor Géza-Michael Vörösmarty, der mit Ende Juni in Pension geht. Richard Maynau hob in seiner Laudatio das große Wirken Vörösmartys weit über das Musikalische hinaus hervor. Die Verbindung der verschiedenen Künste war ihm stets ein Anliegen, vor allem das Schauspiel hatte für den scheidenden Musikschuldirektor einen großen Stellenwert. Durch seine Projekte hat er für die Stockerauer Kulturszene viele Akzente gesetzt.

Nach der Pause überbrachte Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich Grußworte von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ehe der Jugendchor der Musikschule gemeinsam mit dem „Wiener Jüdischen Chor“ zunächst ein ukrainisches Volkslied und danach ein jüdisches Friedenslied anstimmte. Organisiert und arrangiert wurde das Projekt vom Komponisten und Neo-Stockerauer Roman Grinberg.

Die jüdische Kultur bildete den zweiten Schwerpunkt

Heiter ging es dann mit der Klezmer Bánda weiter, unter anderem mit Direktor Vörösmarty an der Trompete und Sasha Danilov, dem einzigen Professor für Klezmer-Musik in Europa, an der Klarinette. Klezmer ist eine instrumentale Festmusik von jüdischen Gemeinschaften in Osteuropa, die vor allem bei Hochzeiten zum Einsatz kommt.

Der großartige, abwechslungsreiche musikalische Abend fand seinen Abschluss mit Beiträgen von der „First Big Band“ unter der Leitung von Hans-Peter Manser. Mit der „Moonlight Serenade“ von Glenn Miller wurden die Besucher dann in die Vollmondnacht entlassen.

