Was am 14. Mai im Bezirk Korneuburg geschenkt wird

Blumen sind ein traditionelles Geschenk zum Muttertag – entweder „nebenbei“ oder als Hauptgeschenk: Solche Phasen sind für Floristen wichtig. „Dann ist man auch bereit, Geld auszugeben“, so Blumenbinderin Manuela Floh aus Goldgeben. Der Muttertag gilt als eine der vier Hauptsaisonen in ihrem Laden. Es gibt bereits zahlreiche Vorbestellungen, auch an Gestecken wird eifrig gearbeitet.

Erst am Donnerstag vor dem Muttertag kommen die Kunden zahlreich. Schnittblumen werden zumeist erst am Samstag oder gar am Sonntag erstanden. Da können es dann durchaus auch mehrere Sträuße werden, „für die Ehefrau, die Omas, …“ sagt Floh. Bei Bedarf wird sogar noch ausgeliefert.

Blumen Weingartshofer: Hauptgeschäft unmittelbar am Sonntag

Bei Blumen Weingartshofer in Korneuburg versorgt man nicht nur die lebenden Mütter. „Bei den Gräbern gibt es frische Blumen, ein Kerzerl wird angezündet“, sagt Geschäftsführer Michael Weingartshofer.

Im Onlineshop hingegen werden die Bestellungen zum Abholen von Tag zu Tag mehr, je näher der Muttertag kommt. Das Hauptgeschäft findet aber unmittelbar am Sonntag statt. „Wir öffnen schon um sechs Uhr früh, aber auch da stehen schon Kunden vor dem Laden“, erzählt Weingartshofer.

Seine Mutter Dagmar Weingartshofer-Minarik bekomme übrigens auch „einen lieben Strauß von der ganzen Familie“, verrät Weingartshofer. Denn auch wenn sie im Geschäft von den Pflanzen umgeben ist – „Blumen kann man nie genug haben“, sagt er.

A Armbanderl geht immer Gabriela Gmeinböck, Juwelierin

Schmuck nicht mehr der „Renner“: „Früher war es mehr“, sagt Gabriela Gmeinböck. Die Juwelierin aus Stockerau merkt seit Jahren, dass Schmuck zu manchen Anlässen nicht mehr so hoch im Kurs steht. Das Handy etwa habe die Uhr zur Firmung abgelöst. In den letzten Tagen vor dem Muttertag allerdings steigt der Umsatz deutlich.

„A Armbanderl geht immer“, sagt Gmeinböck. Das sind auch die Schmuckstücke, die am ehesten zum Muttertag geschenkt werden. Beim Material geht meistens Silber über den Ladentisch.

„Die letzten beiden Tage, Freitag und Samstag, sind traditionell die, an denen Schmuck eingekauft wird“, erklärt Günther Göls, Juwelier in Korneuburg.

Teuerung spürbar, für Alkohol gibt man gern mehr aus

Unentschlossene Kunden, die ein Muttertagsgeschenk suchen, berät Geschenksladen-Besitzer Christian Wölfl in Korneuburg. „Allerdings spürt man die Teuerung“, sagt der Inhaber von „klein fein mein“. Die Kundenfrequenz passe, es werde aber weniger Geld ausgegeben. Bei Wölfl sind es die letzten drei Tage vor dem Muttertag, an denen der Umsatz deutlich ansteigt.

Für Elisabeth Minichbauer geht das Geschäft in ihrem Keramikladen in Stockerau erst in der Woche vor dem Muttertag los. Entsprechend werden auch keine Sonderanfertigungen wie etwa für Weihnachten geordert. „Vasen sind meist sehr beliebt“, sagt die Keramikmeisterin. Viele Kunden seien aber eher noch unentschlossen, wenn sie das Geschäft betreten.

Zum Muttertag wird aber auch durchaus Alkohol geschenkt. Sekt und Frizzante überreicht man dann sehr gerne, weiß Gerhard Zwickl. Allerdings gilt auch in seinem Geschäft Holz&Genuss in Stockerau: „Gekauft wird erst ganz knapp vor dem Muttertag.“ Die Geschenke lassen sich die Kunden durchaus auch etwas kosten. „Da geben sie mehr Geld aus als für den Eigenbedarf“, sagt Zwickl.

