Tatsache ist, dass die Frau nicht am Heimweg von einem Heurigen war, sondern in den Morgenstunden tödlich verunglückt ist (wir hatten berichtet, siehe hier und unten). „Meine Mutter war in der Früh immer Nordic Walking“, erzählt die Tochter.

Um der Hitze zu entgehen sei sie immer schon zwischen halb fünf und fünf Uhr früh zu ihrer Sportrunde aufgebrochen. Die 70-Jährige hatte auch ihr Sportgewand an, als sie gefunden wurde.

„Wir vermuten, dass sie in der Dämmerung gestolpert ist“, so die Tochter, „es gibt dort genau eine gefährliche Stelle.“ Und genau an dieser ist die Frau in das Becken gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.