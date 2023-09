Erstes Stockerauer Radlfest lockte hunderte Fans an

„Stockerau ist der Nabel des Radverkehrs im Weinviertel“, sagt Mitorganisator Martin Franta nach dem ersten Stockerauer Radlfest, das so viele Begeisterte zur Millenniumshalle lockte. Die Stadt Stockerau, die Sportunion Stockerau und der Kneipp-Aktiv-Club luden zu dieser Veranstaltung mit vielfältigen Aktivitäten.

„Das Fahrrad ist das Fortbewegungsmittel des 21. Jahrhunderts“, sagte Bürgermeisterin Andrea Völkl. Radfahren schont die Geldbörse, schützt das Klima, ist gesund und bietet Gelegenheit, Menschen zu treffen. „Mich beeindruckt, wie viele Leute heute gekommen sind, um eine herzliche Gemeinschaft zu pflegen und die bemerkenswerten Aktivitäten unserer Vereine zu nutzen.“

Für die Sportunion Stockerau als mitgliederstärkster lokaler Verein ist das Radeln bis ins hohe Alter ein Herzensanliegen. Präsidentin Ilse Wimmer weiß um die Stärke ihres Vereins, ein Impulsgeber in der Region zu sein, um Bewegungsfreude mit Umweltschutz zu verbinden. Als dritter Partner bringt sich der Kneipp-Aktiv-Club Stockerau ein. Ein Schwerpunkt des Vereinslebens ist eine jährliche mehrtägige Fahrradtour, bei der vor allem zwei der fünf Säulen des Kneipp-Gesundheitsprogrammes, nämlich „Bewegung“ und „Lebensfreude“, im Mittelpunkt stehen.

Die Sportunion organisierte ein großes Angebot an Aktiv- und Relaxstationen - wie Radparcours, Stelzengehen oder Gummihüpfen, um nur einige von vielen zu nennen. Ein Highlight waren die neu angeschafften Gokarts der Stadt Stockerau, die in Zukunft viele Gemeindeevents bereichern werden und großen Zuspruch fanden. Für Besucher, die noch mehr Rad-Action wollten, wurde eine Ausfahrt durch die schöne Au zur Waldschule angeboten. Dort warteten schon Erfrischungen. Beim Glücksrad am Kneipp-Stand gab es tolle Preise zu gewinnen - und das erfreute besonders die Kinder.

„Mit hunderten Besuchern, unzähligen attraktiven Stationen und fantastischem Wetter sucht die Veranstaltung ihresgleichen in Niederösterreich“, ist Franta überzeugt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Stockerau bereits zum dritten Mal in Folge beim Städtewettbewerb „Österreich radelt“ in Führung liegt und damit Vorbild für ganz Österreich ist.