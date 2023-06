Langenzersdorfer sammeln Spenden für verletzten ukrainischen Soldaten

Kurz nach Kriegsausbruch in der Ukraine ist der Langenzersdorfer Martin Türinger gemeinsam mit seiner aus der Ukraine stammenden Frau Tetyana Koller Richtung Kriegsgebiet aufgebrochen, um Verwandte seiner Frau abzuholen. Mit der NÖN hat er damals seine Geschichte und die der flüchtenden Menschen geteilt.

Die Verwandten sind mittlerweile wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Dennoch lässt das Ehepaar die Geschehnisse in der Ukraine nicht los. Sie unterstützen die Verwandtschaft mit Hilfslieferungen und helfen auch sonst, wo es geht. Derzeit sammelt das Ehepaar Spenden für einen ukrainischen Soldaten, dessen Patenschaft sie übernommen haben. Tetyana Koller, die als Stationsassistentin in einem Wiener Spital arbeitet, hat dort Yaroslav kennengelernt. Er ist 38 Jahre alt und wurde im Ukrainekrieg an der Front von einer Luftrakete getroffen und schwer verletzt. Splitter drangen in seinen Kopf und seine beiden Beine ein. Mit Spenden aus seiner Heimat wurde er nach Wien zur notwendigen Operation gebracht. Dabei wurde unter anderem das rechte Bein oberhalb des Knies amputiert.

„Meine Frau hat übersetzt und so hat sie das Schicksal von Yaroslav näher kennengelernt“, erzählt Martin Türinger. Er will jetzt gemeinsam mit seiner Frau versuchen, Spenden für eine Prothese zu sammeln. 15.000 Euro kostet die Beinprothese, knapp 10.000 Euro konnten die engagierten Langenzersdorfer schon sammeln. Jetzt geht es darum, die fehlenden 5.000 Euro auch noch aufbringen zu können. Die Familie hat deswegen ein Spendenkonto eingerichtet und bittet um Unterstützung:

Spendenkonto

Bank Austria, AT18 1200 0501 4016 1015, Spendenkonto für „Yaroslav“