Nach Brand in Seyring: „Auf unsere Feuerwehren ist Verlass“

Am Tag nach dem verheerenden Wald- und Flurbrand hat sich Bürgermeister Alexander Vojta bei einem Lokalaugenschein mit der Freiwilligen Feuerwehr Seyring ein Bild vom Schadensausmaß gemacht. Eine Fläche von 35 Hektar hat der Großbrand am Sonntagnachmittag vernichtet. „Das Übergreifen auf Gebäude konnte verhindert werden“, bedankte sich der Stadtchef bei der FF Seyring und allen beteiligten Feuerwehren.

„Die letzten Tage mit dem Großbrand in Seyring haben uns wieder einmal gezeigt, wie wichtig unsere Feuerwehren im Bezirk sind“, folgert auch Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich. Landtagsabgeordneter Christian Gepp betont, dass das Land NÖ stets ein starker Partner sei, wenn es um die Anschaffung von modernster Einsatzausrüstung, Fahrzeugen oder den Bau und die Sanierung von Feuerwehrhäusern geht. In seiner Heimatstadt Korneuburg geht gerade die Planung für den Bau des neues Feuerwehrhauses in die Endphase. Im Bezirk Korneuburg stehen 86 Feuerwehren und rund 4.960 Feuerwehrleute für den Ernstfall bereit.

„100.000 Feuerwehrleute in knapp 1.700 Feuerwehren sorgen für Sicherheit im ganzen Land. Im vergangenen Jahr waren sie 65.000 Mal im Einsatz, mehr als 630.000 Einsatzstunden wurden dabei geleistet. Dafür kann man nur laut und deutlich Danke sagen“, führt Minnich aus und ergänzt: „Auf unsere Feuerwehren ist Verlass. Sie sind in den Gemeinden eine der wichtigsten Institutionen und sorgen nicht nur für Sicherheit, sondern sind auch gesellschaftlicher Treffpunkt, wo Gemeinschaft, Kameradschaft und Tradition gelebt wird. Danke, dass ihr euch im Dienste der Allgemeinheit engagiert!“