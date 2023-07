Bezirk Korneuburg: Ist das Projekt „Nachtbus“ endgültig tot?

Bis zur Pandemie verkehrte der Nachtbus an den Wochenenden zwischen Wien und Stockerau. Während Corona und der Lockdowns war Schluss. Seitdem ist es ruhig geworden um das Angebot, das bereits vor Corona auf wackeligen Beinen gestanden war. Die Gemeinden beklagten, dass der Fahrtendienst für die wenigen Nutzer zu teuer sei.

Am 3. November 2007 um 1.35 Uhr verkehrte der Nachtbus zum ersten Mal. Ziel war es, Nachtschwärmern eine sichere Möglichkeit für die Fahrt von und nach Wien zu bieten. 2018 begannen die Diskussionen über die Rentabilität, denn die Fahrgastzahlen ließen zu wünschen übrig. 2020 traten neue Abfahrtszeiten und Fahrpreise in Kraft verbunden mit der Ankündigung, den Bus stärker zu bewerben.

Mit Corona und den Lokalschließungen war Schluss mit dem Nachtbus. Nun ist der letzte Lockdown in Niederösterreich über zwei Jahre her, die allerletzten Corona-Maßnahmen endeten im heurigen Juni. Um den Nachtbus ist es seitdem ruhig geworden.

Rasch wird der Bus wohl nicht wiederbelebt, lässt der Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp auf NÖN-Anfrage durchblicken. Ganz fallen lassen will man das Angebot aber auch noch nicht. „Wir müssen uns zuerst die Basisdaten beschaffen“, erklärt der Stadtchef. Mit der Einführung der Wiener Nacht-U-Bahn an den Wochenenden seien die Fahrgastzahlen sukzessive gesunken, erinnert er. Gemeinsam mit den Gemeinden werde man sich die Unterlagen beschaffen und durchgehen, so der Bürgermeister wage.