Leitzersdorf: Fraktionschefs über das erste Arbeitsjahr im Gemeinderat

Sie zogen geschlossen aus der Gemeinderatssitzung aus und veränderten damit die politischen Machtverhältnisse in der Gemeinde Leitzersdorf: Die Bürgerliste verlor Mandate, ermöglichte eine absolute Mehrheit der ÖVP und den Einzug der MFG in den Leitzersdorfer Gemeinderat.

BGL-Fraktionsvorsitzender Franz Schöber findet: „Es hat sich nichts verändert. Es ist genauso wie vor der Wahl, wir haben weiterhin keine Verantwortung und auch keine Zusammenarbeit angeboten bekommen. Einzig, dass die ÖVP die Zustimmung der FPÖ benötigte und jetzt eine Mehrheit hat, hat sich verändert.“

Die Arbeitsweise zu beurteilen, überlasse er den Bürgern bei der nächsten Wahl. Er sieht positiv, dass viele der Projekte, die unter der Mehrheit der BGL aufgegriffen wurden, weitergeführt werden. „Natürlich arbeiten wir dann nicht gegen unsere eigenen vorbereiteten Sachen.“ Insgesamt läuft die politische Arbeit aus seiner Sicht sehr friedlich, da im Gemeindevorstand die Vorschläge bereits ausgiebig diskutiert werden.

Bürgermeisterin Sabine Hopf empfindet die Arbeit im vergangenen Jahr ebenso als konstruktiv und friedlich: „Das ist natürlich nur möglich, weil alle sich Mühe geben und an einem Strang ziehen. Ich habe das Gefühl, dass in Leitzersdorf derzeit positive Kräfte wirken. Aber es bleibt ein ständiges Ziel, wir arbeiten laufend daran und suchen immer die Gespräche.“

Das spiegelt sich auch in den Abstimmungsergebnissen der Gemeinderatssitzungen des vergangenen Jahres wider, in denen der Großteil der Beschlüsse einstimmig gefasst werden konnte. „Wir versuchen trotz der Mehrheit alle einzubinden und möglichst transparent zu arbeiten. Die wesentlichen Entscheidungen treffen wir vorab gemeinsam, reine ÖVP-Beschlüsse gab es in diesem Jahr noch keine“, berichtet Hopf.

Statt Streit und Mehrheitsbeschlüsse der ÖVP gab es in Leitzersdorf jede Menge Feste, wie zum Beispiel die 50-Jahr-Feier oder den Faschingsumzug. „Bei sowas stimmen natürlich alle gerne mit“, erklärt Hopf lächelnd. Einzig die Kosten der Neuwahl stimmen die Bürgermeisterin negativ: „Die 10.000 Euro hätten wir auch in andere Projekte investieren können.“ Auch das Fehlen von Ausschüssen im Gemeinderat betrachtet Hopf kritisch; mit der Lösung, Probleme in Arbeitskreisen zu lösen, ist sie aber zufrieden.

Auch FPÖ-Mandatar Manfred Kreuzmann ist mit der Arbeit im vergangenen Jahr zufrieden: „Es wurde gemacht, was nötig war.“ Viele neue Projekte seien zwar noch nicht zur Umsetzung gekommen, „das war aber aufgrund der Lieferengpässe und der Verschiebung von laufenden Projekten entsprechend schwierig“, führt er aus. „Die Zusammenarbeit ist in Ordnung, ich finde es gut, dass viel einstimmig beschlossen wird.“

Der FPÖ-Politiker hat ein Vorstandsmandat der ÖVP und so die Gelegenheit, sich auch im Gemeindevorstand Gehör zu verschaffen. Schon allein bei der letzten Gemeinderatssitzung zeigte er, dass er sich nicht scheut, kritische Einwürfe einzubringen, wenn er diese als notwendig empfindet.

FPÖ: Kritik an Schöber, Lob für Hopf

Für die BGL, die die Neuwahl vom Zaun gebrochen hat, hat Kreuzmann strenge Worte übrig, besonders, weil bei einem Kassensturz rund 200.000 Euro gefunden wurden, die ohne Beschlüsse unter dem ehemaligen Bürgermeister Franz Schöber ausgegeben wurden. Deswegen schaue er jetzt beim Jahresabschluss ganz genau hin.

Für die aktuelle Bürgermeisterin hat er dafür ein Lob: „Bürgermeisterin Hopf steht zu ihrem Wort, unsere Themen werden weiter bearbeitet. Es hat mich nach der Neuwahl überrascht, dass weiterhin die Kooperation gewünscht wurde. Für heuer ist sehr viel geplant, bei den großen Themen treffen wir auch zum Glück immer einstimmige Entscheidungen.“

Auch SPÖ-Mandatar Josef Doppler empfindet die Zusammenarbeit und die Entscheidungsfindung sehr harmonisch: „Man wird natürlich nie bei jedem Thema zu 100 Prozent übereinstimmen, aber wir finden immer eine gemeinsame Lösung.“

Er berichtet, dass er zu allen Terminen eingeladen wird und zu wesentlichen Themen gut informiert wird. Aus arbeitstechnischen Gründen bedauert er, an einer Vielzahl der Termine nicht teilnehmen zu können. „Spontan habe ich aber keine Beschwerden oder Wünsche, wie man es besser machen könnte. Ich hoffe, dass es auch in den nächsten Jahren weiter eine gute und offene Kommunikation mit allen Fraktionen gibt.“

Sehr turbulent ging es für Eduard Szulderics im Jahr seit der Neuwahl zu. Er trat für die junge Partei MFG an und hat sich auch überregional in der Partei engagiert, bis er Ende 2022 seine Mitgliedschaft zurücklegte. Seither ist er parteiloser Mandatar im Gemeinderat, weil er seine Beauftragung durch die Wähler nicht an die Partei gebunden sieht.

„Nach nur einem Jahr ist es schwer, eine objektive Einschätzung zu treffen. Ich habe aber das Gefühl, dass die Arbeit konstruktiver ist als früher, besonders bei großen Themen wird auf den Konsens Wert gelegt. Jede Fraktion gibt ihr Bestes, um die beste Lösung für alle zu finden“, sagt Szulderics.

Außerdem lobt er, dass ihm als „Politik-Neuling“ keine Steine in den Weg gelegt werden, sondern er sogar von den Fraktionen mehr Unterstützung erhält, als von der MFG damals. „Wenn ich Fragen habe, stehen mir alle mit Antworten und Rat zur Seite. Ich muss zwar alles selbstständig erlernen und abschätzen, dadurch habe ich aber auch die Freiheit, keinem Zwang zu unterliegen.“ Für das kommende Jahr wünscht er sich, dass weiterhin die Politik für die Bürger arbeite und besonders die Teuerungen abfedern könne, auch wenn er sich bewusst sei, dass auf Gemeindeebene nicht so viel möglich ist, wie auf Bundes- oder Landesebene.

